Такий вінегрет дуже люблять німці: один інгредієнт – і страву не впізнати
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Ви здивуєтеся, що додають у салат у Німеччині
Один із наших найулюбленіших салатів узимку – це вінегрет. Зазвичай ми готуємо його в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля також доступні. Кожен готує цю страву по-різному: хтось додає квасолю, а хтось зелений горошок, хтось любить зі сметаною, а хтось – з олією.
Сьогодні ми з Today розповімо, як їдять цю страву у Німеччині. Кулінари додають один незвичайний продукт, який є практично в усіх будинках – це яблуко. Урізноманітнюйте ваше меню вітамінною, недорогою та низькокалорійною стравою!
Як приготувати вінегрет по-німецьки
Інгредієнти:
- картопля – 2-3 шт.;
- буряк – 1 велика або дві невеликі;
- морква – 1 велика;
- цибуля (краще використовувати білу та солодку);
- яблуко (бажано кисле);
- солоні огірки — 2-3 шт.;
- оливкова або соняшникова олія;
- сіль та спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю, буряк та моркву відваріть або запікайте в духовці, наріжте кубиками однакового розміру. Також подрібніть і яблуко.
- Для приготування заправки змішайте олію із сіллю, перцем або улюбленими спеціями.
- Всі інгредієнти залийте заправкою, перемішайте, охолодіть та подавайте.
Раніше ми розповідали, як приготувати вінегрет по-литовськи. Урізноманітнити "вінегретне" меню неймовірно легко!