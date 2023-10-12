Такий вінегрет дуже люблять німці: один інгредієнт – і страву не впізнати

Ви здивуєтеся, що додають у салат у Німеччині

Один із наших найулюбленіших салатів узимку – це вінегрет. Зазвичай ми готуємо його в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля також доступні. Кожен готує цю страву по-різному: хтось додає квасолю, а хтось зелений горошок, хтось любить зі сметаною, а хтось – з олією.

Сьогодні ми з Today розповімо, як їдять цю страву у Німеччині. Кулінари додають один незвичайний продукт, який є практично в усіх будинках – це яблуко. Урізноманітнюйте ваше меню вітамінною, недорогою та низькокалорійною стравою!

Як приготувати вінегрет по-німецьки

Інгредієнти:

картопля – 2-3 шт.;

буряк – 1 велика або дві невеликі;

морква – 1 велика;

цибуля (краще використовувати білу та солодку);

яблуко (бажано кисле);

солоні огірки — 2-3 шт.;

оливкова або соняшникова олія;

сіль та спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю, буряк та моркву відваріть або запікайте в духовці, наріжте кубиками однакового розміру. Також подрібніть і яблуко. Для приготування заправки змішайте олію із сіллю, перцем або улюбленими спеціями. Всі інгредієнти залийте заправкою, перемішайте, охолодіть та подавайте.

Раніше ми розповідали, як приготувати вінегрет по-литовськи. Урізноманітнити "вінегретне" меню неймовірно легко!