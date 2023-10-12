Найсмачніший квашений салат: рецепт легендарної "Пелюстки"
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Спробуйте — і більше не будете купувати
Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Подібний рецепт капусти, але зі своїми відмінностями — салат "Пелюстка".
Він багато де продається готовим, але його легко приготувати самотужки. На підготовку знадобиться небагато часу, і вже через 5 днів його можна куштувати. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 2,5 кг капусти;
- 500 г буряка;
- 1 ст. лож. цукру;
- 3 ст. лож. солі;
- 6 лаврових листочків;
- 5 горошин духмяного перцю;
- 10 горошків чорного перцю;
- 1 л води.
Спосіб приготування:
- Наливаємо в глибоку миску воду. Розчиняємо у ній цукор та сіль. Капустину нарізаємо на величенькі квадратні шматочки й перекладаємо половину в каструлю або іншу посудину.
- Буряк чистимо, нарізаємо кружальцями. Викладаємо поверх капусти половину порції. Потім повторюємо шари – капуста, а на неї буряк.
- Додаємо лавровий лист та різні види перцю. Заливаємо солоно-солодкою водою і ставимо під прес.
- Накриваємо все кришкою, яка менша за діаметр каструлі, а зверху виставляємо вагу, наприклад, 5-літрову баклажку з водою. Залишаємо в такому вигляді на 5 діб.
- Щодня прес знімаємо, капусту з буряком перемішуємо і знову притискаємо вагою. Можна спостерігати, як капуста в процесі квашення набуває гарного рожевого відтінку.
"Пелюстку" можна використовувати як окрему закуску, або компонувати з іншими продуктами. Чимось ця закуска нагадує грузинський спосіб квашення капусти.