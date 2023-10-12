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Найсмачніший квашений салат: рецепт легендарної "Пелюстки"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таку заготівлю легко приготувати вдома
Таку заготівлю легко приготувати вдома. Фото instagram.com/my_happyfood

Спробуйте — і більше не будете купувати

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Подібний рецепт капусти, але зі своїми відмінностями — салат "Пелюстка".

Він багато де продається готовим, але його легко приготувати самотужки. На підготовку знадобиться небагато часу, і вже через 5 днів його можна куштувати. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 2,5 кг капусти;
  • 500 г буряка;
  • 1 ст. лож. цукру;
  • 3 ст. лож. солі;
  • 6 лаврових листочків;
  • 5 горошин духмяного перцю;
  • 10 горошків чорного перцю;
  • 1 л води.

Спосіб приготування:

  1. Наливаємо в глибоку миску воду. Розчиняємо у ній цукор та сіль. Капустину нарізаємо на величенькі квадратні шматочки й перекладаємо половину в каструлю або іншу посудину.
  2. Буряк чистимо, нарізаємо кружальцями. Викладаємо поверх капусти половину порції. Потім повторюємо шари – капуста, а на неї буряк.
  3. Додаємо лавровий лист та різні види перцю. Заливаємо солоно-солодкою водою і ставимо під прес.
  4. Накриваємо все кришкою, яка менша за діаметр каструлі, а зверху виставляємо вагу, наприклад, 5-літрову баклажку з водою. Залишаємо в такому вигляді на 5 діб.
  5. Щодня прес знімаємо, капусту з буряком перемішуємо і знову притискаємо вагою. Можна спостерігати, як капуста в процесі квашення набуває гарного рожевого відтінку.

"Пелюстку" можна використовувати як окрему закуску, або компонувати з іншими продуктами. Чимось ця закуска нагадує грузинський спосіб квашення капусти.

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#Рецепт #Салат #Капуста