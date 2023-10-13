Кава без води: рецепт, про який знають не всі баристи
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Близькі здивуються, але їм сподобається
Напевно багато хто не уявляє собі ранок без чашечки ароматної кави. Однак цей напій давно вже не вважається виключно "ранковим": з філіжанкою кави ми проводимо ділові зустрічі та гуляємо з друзями.
Разом із Shuba пропонуємо скуштувати дивовижний рецепт кави – без краплі води. Як це можливо? Ми просто приготуємо його на молоці, а за бажанням додамо корицю, мускатний горіх, гвоздику або маленькі маршмелоу. Така кава виходить з більш м’яким смаком, насиченим карамельним кольором та горіховим присмаком. Такий напій сподобається любителям кулінарних експериментів.
Як приготувати каву в турці на молоці
Інгредієнти:
- кава мелена — 10 г;
- молоко 2,8% — 150 мл;
- цукор, кориця мелена — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Молоту каву насипте в турку, додайте молоко, але не змішуйте.
- Турку поставте на повільний вогонь і зніміть, коли почне підійматися кавова пінка, зніміть турку з вогню.
- Як тільки пінка опуститься, повторіть процес двічі. Зачекайте 1 хвилину, поки осяде кавова гуща і налийте напій чашку. За бажанням додайте цукор і корицю.
До напою приготуйте смачний бісквіт за рецептом "Телеграфа". Приємного вам пробудження!