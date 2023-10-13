Кава без води: рецепт, про який знають не всі баристи

Близькі здивуються, але їм сподобається

Напевно багато хто не уявляє собі ранок без чашечки ароматної кави. Однак цей напій давно вже не вважається виключно "ранковим": з філіжанкою кави ми проводимо ділові зустрічі та гуляємо з друзями.

Разом із Shuba пропонуємо скуштувати дивовижний рецепт кави – без краплі води. Як це можливо? Ми просто приготуємо його на молоці, а за бажанням додамо корицю, мускатний горіх, гвоздику або маленькі маршмелоу. Така кава виходить з більш м’яким смаком, насиченим карамельним кольором та горіховим присмаком. Такий напій сподобається любителям кулінарних експериментів.

Як приготувати каву в турці на молоці

Інгредієнти:

кава мелена — 10 г;

молоко 2,8% — 150 мл;

цукор, кориця мелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Молоту каву насипте в турку, додайте молоко, але не змішуйте. Турку поставте на повільний вогонь і зніміть, коли почне підійматися кавова пінка, зніміть турку з вогню. Як тільки пінка опуститься, повторіть процес двічі. Зачекайте 1 хвилину, поки осяде кавова гуща і налийте напій чашку. За бажанням додайте цукор і корицю.

До напою приготуйте смачний бісквіт за рецептом "Телеграфа". Приємного вам пробудження!