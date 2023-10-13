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Кава без води: рецепт, про який знають не всі баристи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У вас вийде чудова густа і міцна кава
У вас вийде чудова густа і міцна кава. Фото shuba.life

Близькі здивуються, але їм сподобається

Напевно багато хто не уявляє собі ранок без чашечки ароматної кави. Однак цей напій давно вже не вважається виключно "ранковим": з філіжанкою кави ми проводимо ділові зустрічі та гуляємо з друзями.

Разом із Shuba пропонуємо скуштувати дивовижний рецепт кави – без краплі води. Як це можливо? Ми просто приготуємо його на молоці, а за бажанням додамо корицю, мускатний горіх, гвоздику або маленькі маршмелоу. Така кава виходить з більш м’яким смаком, насиченим карамельним кольором та горіховим присмаком. Такий напій сподобається любителям кулінарних експериментів.

Як приготувати каву в турці на молоці

Інгредієнти:

  • кава мелена — 10 г;
  • молоко 2,8% — 150 мл;
  • цукор, кориця мелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Молоту каву насипте в турку, додайте молоко, але не змішуйте.
  2. Турку поставте на повільний вогонь і зніміть, коли почне підійматися кавова пінка, зніміть турку з вогню.
  3. Як тільки пінка опуститься, повторіть процес двічі. Зачекайте 1 хвилину, поки осяде кавова гуща і налийте напій чашку. За бажанням додайте цукор і корицю.

До напою приготуйте смачний бісквіт за рецептом "Телеграфа". Приємного вам пробудження!

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#Рецепт #Кава #Готуємо вдома