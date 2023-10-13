Тісто, як пух: неймовірно смачні булочки з цукровою крихтою
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Такі булочки з начинкою з вареного згущеного молока припадуть вам до смаку і стануть одними з найулюбленіших
Багато хто з дитинства пам'ятає смачну ароматну випічку, покриту хрусткими золотистими крихтами. Вона не тільки має апетитний вигляд, але і є насправді смачною.
Пухкі домашні булочки зі згущенкою виходять повітряними і точно усім сподобаються. А рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Мій світ".
Як приготувати булочки із цукровою крихтою
Інгредієнти:
Для тіста
- борошно — 400 – 420 г;
- яйце — 1 шт;
- молоко тепле — 200 г;
- цукор — 3 ст. л;
- масло вершкове — 50 г;
- дріжджі — 7 г;
- сіль — 1 ч. л;
- олія — 3 ст. л.
Для присипки
- цукор, 30 г;
- борошно, 30 г;
- масло вершкове, 15 м
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додати 1 столову ложку цукру та дріжджі, перемішати.
- Додати 3 столові ложки борошна, перемішати, залишити на 20 хвилин у теплому місці.
- Яйце змішати з сіллю, цукром, що залишився, та розтопленим вершковим маслом.
- Вилити суміш в опару і перемішати.
- Поступово додати просіяне борошно, перемішувати лопаткою. Влити олію.
- Робочу поверхню присипати борошном, викласти на неї тісто і вимішувати, доки воно не перестане прилипати до рук.
- Миску змастити олією, викласти туди тісто, прикрити рушничком і знову залишити на 30 хвилин в теплому місці.
- Тісто розділити на 12 рівних частин, кожну розкачати в кульку, накрити плівкою і залишити на 10 хвилин.
- Для присипки змішати борошно з цукром, додати маслом і руками розімнути, перетворюючи суміш на крихту.
- У кожну булочку ложкою обережно покласти згущене молоко, защипнути краї.
- Булочки покласти на деко, застелене пергаментом, накрити рушником, залишити на 20 хвилин.
- Булочки змастити яйцем, змішаним з водою, посипати присипкою.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.
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