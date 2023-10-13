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Тісто, як пух: неймовірно смачні булочки з цукровою крихтою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ідеальна посипана солодкою крихтою здоба
Ідеальна посипана солодкою крихтою здоба. Фото miysvit.pp.ua

Такі булочки з начинкою з вареного згущеного молока припадуть вам до смаку і стануть одними з найулюбленіших

Багато хто з дитинства пам'ятає смачну ароматну випічку, покриту хрусткими золотистими крихтами. Вона не тільки має апетитний вигляд, але і є насправді смачною.

Пухкі домашні булочки зі згущенкою виходять повітряними і точно усім сподобаються. А рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Мій світ".

Як приготувати булочки із цукровою крихтою

Інгредієнти:

Для тіста

  • борошно — 400 – 420 г;
  • яйце — 1 шт;
  • молоко тепле — 200 г;
  • цукор — 3 ст. л;
  • масло вершкове — 50 г;
  • дріжджі — 7 г;
  • сіль — 1 ч. л;
  • олія — 3 ст. л.

Для присипки

  • цукор, 30 г;
  • борошно, 30 г;
  • масло вершкове, 15 м

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додати 1 столову ложку цукру та дріжджі, перемішати.
  2. Додати 3 столові ложки борошна, перемішати, залишити на 20 хвилин у теплому місці.
  3. Яйце змішати з сіллю, цукром, що залишився, та розтопленим вершковим маслом.
  4. Вилити суміш в опару і перемішати.
  5. Поступово додати просіяне борошно, перемішувати лопаткою. Влити олію.
  6. Робочу поверхню присипати борошном, викласти на неї тісто і вимішувати, доки воно не перестане прилипати до рук.
  7. Миску змастити олією, викласти туди тісто, прикрити рушничком і знову залишити на 30 хвилин в теплому місці.
  8. Тісто розділити на 12 рівних частин, кожну розкачати в кульку, накрити плівкою і залишити на 10 хвилин.
  9. Для присипки змішати борошно з цукром, додати маслом і руками розімнути, перетворюючи суміш на крихту.
  10. У кожну булочку ложкою обережно покласти згущене молоко, защипнути краї.
  11. Булочки покласти на деко, застелене пергаментом, накрити рушником, залишити на 20 хвилин.
  12. Булочки змастити яйцем, змішаним з водою, посипати присипкою.
  13. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.

А якщо ви любите домашню випічку, рекомендуємо також приготувати яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа". Випічка виходить вологою всередині та дуже смачною.

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#Булочки #Випічка #Готуємо вдома