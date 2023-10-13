Тісто, як пух: неймовірно смачні булочки з цукровою крихтою

Такі булочки з начинкою з вареного згущеного молока припадуть вам до смаку і стануть одними з найулюбленіших

Багато хто з дитинства пам'ятає смачну ароматну випічку, покриту хрусткими золотистими крихтами. Вона не тільки має апетитний вигляд, але і є насправді смачною.

Пухкі домашні булочки зі згущенкою виходять повітряними і точно усім сподобаються. А рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Мій світ".

Як приготувати булочки із цукровою крихтою

Інгредієнти:

Для тіста

борошно — 400 – 420 г;

яйце — 1 шт;

молоко тепле — 200 г;

цукор — 3 ст. л;

масло вершкове — 50 г;

дріжджі — 7 г;

сіль — 1 ч. л;

олія — 3 ст. л.

Для присипки

цукор, 30 г;

борошно, 30 г;

масло вершкове, 15 м

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати 1 столову ложку цукру та дріжджі, перемішати. Додати 3 столові ложки борошна, перемішати, залишити на 20 хвилин у теплому місці. Яйце змішати з сіллю, цукром, що залишився, та розтопленим вершковим маслом. Вилити суміш в опару і перемішати. Поступово додати просіяне борошно, перемішувати лопаткою. Влити олію. Робочу поверхню присипати борошном, викласти на неї тісто і вимішувати, доки воно не перестане прилипати до рук. Миску змастити олією, викласти туди тісто, прикрити рушничком і знову залишити на 30 хвилин в теплому місці. Тісто розділити на 12 рівних частин, кожну розкачати в кульку, накрити плівкою і залишити на 10 хвилин. Для присипки змішати борошно з цукром, додати маслом і руками розімнути, перетворюючи суміш на крихту. У кожну булочку ложкою обережно покласти згущене молоко, защипнути краї. Булочки покласти на деко, застелене пергаментом, накрити рушником, залишити на 20 хвилин. Булочки змастити яйцем, змішаним з водою, посипати присипкою. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.

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