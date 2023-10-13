Краще за шашлик: м'ясо по-грузинськи в духовці
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М'ясо по-грузинськи можна приготувати на вечерю або подавати на святковий стіл
Багато хто любить шашлик. Влітку на природі його приготувати дуже просто, а от у холодну пору року та ще й в домашніх умовах це зробити вже складніше.
Пропонуємо скуштувати гідну альтернативу шашлику — м'ясо по-грузинськи. Воно виходить ситним, соковитим та дуже ароматним! А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".
Як приготувати м'ясо по-грузинськи
Інгредієнти:
- свинина -1,5 кг.
- сметана 20% – 5 ст. л.
- лимонний сік – 10 мл
- мед – 20 г.
- олія – 1 ст. л.
- приправа хмелі-сунелі (можна інші приправи до м’яса до смаку) – 2 ч. л.
- сіль — 1,5 ч. л.
- мелений чорний перець – 0,5 ч. л.
- зелень (петрушка та кріп) – 15 гр.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати шматками середнього розміру, як на шашлик.
- Для маринаду змішати олію, сік лимона, перець, сіль, мед, хмелі-сунелі, сметану і подрібнену зелень.
- З’єднати м’ясо з маринадом, розімнути м'ясо протягом 2 хв.
- Накрити каструлю кришкою та залишити м'ясо маринуватися мінімум на 2 години, а краще на ніч.
- М'ясо перекласти у форму для запікання та запікати протягом години у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.
А якщо ви любите шашлик, рекомендуємо спробувати замаринувати м'ясо у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Основним компонентом незвичайного маринаду є заварений чорний чай.