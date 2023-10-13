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Краще за шашлик: м'ясо по-грузинськи в духовці

Автор
Марія Швець Марія Швець
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М'ясо готується просто, при цьому виходить смачним та соковитим
М'ясо готується просто, при цьому виходить смачним та соковитим. Фото pelensky.pro

М'ясо по-грузинськи можна приготувати на вечерю або подавати на святковий стіл

Багато хто любить шашлик. Влітку на природі його приготувати дуже просто, а от у холодну пору року та ще й в домашніх умовах це зробити вже складніше.

Пропонуємо скуштувати гідну альтернативу шашлику — м'ясо по-грузинськи. Воно виходить ситним, соковитим та дуже ароматним! А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати м'ясо по-грузинськи

Інгредієнти:

  • свинина -1,5 кг.
  • сметана 20% – 5 ст. л.
  • лимонний сік – 10 мл
  • мед – 20 г.
  • олія – 1 ст. л.
  • приправа хмелі-сунелі (можна інші приправи до м’яса до смаку) – 2 ч. л.
  • сіль — 1,5 ч. л.
  • мелений чорний перець – 0,5 ч. л.
  • зелень (петрушка та кріп) – 15 гр.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізати шматками середнього розміру, як на шашлик.
  2. Для маринаду змішати олію, сік лимона, перець, сіль, мед, хмелі-сунелі, сметану і подрібнену зелень.
  3. З’єднати м’ясо з маринадом, розімнути м'ясо протягом 2 хв.
  4. Накрити каструлю кришкою та залишити м'ясо маринуватися мінімум на 2 години, а краще на ніч.
  5. М'ясо перекласти у форму для запікання та запікати протягом години у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите шашлик, рекомендуємо спробувати замаринувати м'ясо у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Основним компонентом незвичайного маринаду є заварений чорний чай.

Теги:
#М'ясо #Вечеря #Шашлик #Готуємо вдома