Краще за шашлик: м'ясо по-грузинськи в духовці

М'ясо по-грузинськи можна приготувати на вечерю або подавати на святковий стіл

Багато хто любить шашлик. Влітку на природі його приготувати дуже просто, а от у холодну пору року та ще й в домашніх умовах це зробити вже складніше.

Пропонуємо скуштувати гідну альтернативу шашлику — м'ясо по-грузинськи. Воно виходить ситним, соковитим та дуже ароматним! А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати м'ясо по-грузинськи

Інгредієнти:

свинина -1,5 кг.

сметана 20% – 5 ст. л.

лимонний сік – 10 мл

мед – 20 г.

олія – 1 ст. л.

приправа хмелі-сунелі (можна інші приправи до м’яса до смаку) – 2 ч. л.

сіль — 1,5 ч. л.

мелений чорний перець – 0,5 ч. л.

зелень (петрушка та кріп) – 15 гр.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати шматками середнього розміру, як на шашлик. Для маринаду змішати олію, сік лимона, перець, сіль, мед, хмелі-сунелі, сметану і подрібнену зелень. З’єднати м’ясо з маринадом, розімнути м'ясо протягом 2 хв. Накрити каструлю кришкою та залишити м'ясо маринуватися мінімум на 2 години, а краще на ніч. М'ясо перекласти у форму для запікання та запікати протягом години у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите шашлик, рекомендуємо спробувати замаринувати м'ясо у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Основним компонентом незвичайного маринаду є заварений чорний чай.