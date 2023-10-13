Так галушки готують у Німеччині: рецепт картопляних кльоцків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неймовірний гарнір до будь-якої страви
Ми розповідали, як приготувати цікаві крапельки-галушки, популярні у Ліхтенштейні. Тепер ділимось рецептом кльоцок, які готують у Німеччині. Вони великі, їх часто подають зі смаженою цибулею, шкварками або тушкованою капустою.
Ці кльоцки стануть чудовим гарніром практично до всього або ж окремою ситною стравою. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".
Інгредієнти:
- 1200 г крохмалистої картоплі;
- 2 сирі яєчні жовтки;
- 20 г вершкового масла;
- 50-100 г картопляного крохмалю;
- Щіпка меленого мускатного горіха;
- Сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, опускаємо в окріп. Відварюємо в мундирі до готовності. Важливо, щоб вона не розвалилася в процесі.
- Зливаємо воду, накриваємо каструлю рушником та залишаємо на 10 хвилин. Тоді чистимо картоплю.
- Пропускаємо готову картоплю через прес або дрібно натираємо. Додаємо до картоплі яєчні жовтки, швидко перемішуємо. Додаємо 50 г крохмалю, перемішуємо.
- Вершкове масло розтоплюємо і трохи остуджуємо. Додаємо до картоплі разом із сіллю та мускатним горіхом. Перемішуємо.
- З картопляного тіста формуємо 12 великих кльоцок. Воду у великій каструлі доводимо до кипіння, солимо.
- Варимо 10-15 хвилин, доки вони не спливуть. Після цього варимо ще 5 хвилин і виймаємо з каструлі шумівкою.
Подаються такі кльоцки як гарнір зі смаженою цибулею до м'ясних страв. Буде дуже смачно приготувати їх до соковитих котлет.