Рус

Так галушки готують у Німеччині: рецепт картопляних кльоцків

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Спробуйте — і будете готувати постійно
Спробуйте — і будете готувати постійно. Фото Сегодня

Неймовірний гарнір до будь-якої страви

Ми розповідали, як приготувати цікаві крапельки-галушки, популярні у Ліхтенштейні. Тепер ділимось рецептом кльоцок, які готують у Німеччині. Вони великі, їх часто подають зі смаженою цибулею, шкварками або тушкованою капустою.

Ці кльоцки стануть чудовим гарніром практично до всього або ж окремою ситною стравою. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

  • 1200 г крохмалистої картоплі;
  • 2 сирі яєчні жовтки;
  • 20 г вершкового масла;
  • 50-100 г картопляного крохмалю;
  • Щіпка меленого мускатного горіха;
  • Сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, опускаємо в окріп. Відварюємо в мундирі до готовності. Важливо, щоб вона не розвалилася в процесі.
  2. Зливаємо воду, накриваємо каструлю рушником та залишаємо на 10 хвилин. Тоді чистимо картоплю.
  3. Пропускаємо готову картоплю через прес або дрібно натираємо. Додаємо до картоплі яєчні жовтки, швидко перемішуємо. Додаємо 50 г крохмалю, перемішуємо.
  4. Вершкове масло розтоплюємо і трохи остуджуємо. Додаємо до картоплі разом із сіллю та мускатним горіхом. Перемішуємо.
  5. З картопляного тіста формуємо 12 великих кльоцок. Воду у великій каструлі доводимо до кипіння, солимо.
  6. Варимо 10-15 хвилин, доки вони не спливуть. Після цього варимо ще 5 хвилин і виймаємо з каструлі шумівкою.

Подаються такі кльоцки як гарнір зі смаженою цибулею до м'ясних страв. Буде дуже смачно приготувати їх до соковитих котлет.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Тісто #Галушки