Так галушки готують у Німеччині: рецепт картопляних кльоцків

Неймовірний гарнір до будь-якої страви

Ми розповідали, як приготувати цікаві крапельки-галушки, популярні у Ліхтенштейні. Тепер ділимось рецептом кльоцок, які готують у Німеччині. Вони великі, їх часто подають зі смаженою цибулею, шкварками або тушкованою капустою.

Ці кльоцки стануть чудовим гарніром практично до всього або ж окремою ситною стравою. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

1200 г крохмалистої картоплі;

2 сирі яєчні жовтки;

20 г вершкового масла;

50-100 г картопляного крохмалю;

Щіпка меленого мускатного горіха;

Сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, опускаємо в окріп. Відварюємо в мундирі до готовності. Важливо, щоб вона не розвалилася в процесі. Зливаємо воду, накриваємо каструлю рушником та залишаємо на 10 хвилин. Тоді чистимо картоплю. Пропускаємо готову картоплю через прес або дрібно натираємо. Додаємо до картоплі яєчні жовтки, швидко перемішуємо. Додаємо 50 г крохмалю, перемішуємо. Вершкове масло розтоплюємо і трохи остуджуємо. Додаємо до картоплі разом із сіллю та мускатним горіхом. Перемішуємо. З картопляного тіста формуємо 12 великих кльоцок. Воду у великій каструлі доводимо до кипіння, солимо. Варимо 10-15 хвилин, доки вони не спливуть. Після цього варимо ще 5 хвилин і виймаємо з каструлі шумівкою.

Подаються такі кльоцки як гарнір зі смаженою цибулею до м'ясних страв. Буде дуже смачно приготувати їх до соковитих котлет.