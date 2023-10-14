Не викидайте вчорашні макарони: смачні оладки вийдуть саме з них
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Близькі спочатку здивуються, але їм точно сподобається
Що може бути приємніше, ніж остаточно прокинутися від аромату смажених оладок, навіть якщо ви їх готуєте. Оладки на сніданок — завжди чудова ідея та чудовий початок дня.
Якщо всі рецепти вже перепробувані, то настав час починати експериментувати. І якщо у вас у холодильнику залишилася вермішель після вчорашньої вечері, діставайте її сміливо. За рецептом Smachnonews у вас вийдуть чудові оладки.
Як приготувати оладки зі вчорашньої вермішелі
Інгредієнти на 2 порції:
- 200 г вермішелі;
- 360 г твердого сиру;
- 4 курячі яйця;
- 150 г зеленої цибулі;
- 12 г солі;
- 4 грами чорного меленого перцю;
- 6 г сухого часнику;
- 120 грамів олії.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо усі інгредієнти. Відварюємо вермішель або беремо ту, що залишилася після вчорашньої вечері. Зелень дрібно ріжемо, сир трьом на дрібну тертку.
- Вермішель змішуємо із зеленню, тертим сиром, яйцями, додаємо спеції та все ретельно перемішуємо ложкою до однорідного стану.
- На середньому вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо ложкою тісто. Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте оладки з домашньою сметаною або улюбленим соусом. Гарного вам дня!