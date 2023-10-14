Не викидайте вчорашні макарони: смачні оладки вийдуть саме з них

Близькі спочатку здивуються, але їм точно сподобається

Що може бути приємніше, ніж остаточно прокинутися від аромату смажених оладок, навіть якщо ви їх готуєте. Оладки на сніданок — завжди чудова ідея та чудовий початок дня.

Якщо всі рецепти вже перепробувані, то настав час починати експериментувати. І якщо у вас у холодильнику залишилася вермішель після вчорашньої вечері, діставайте її сміливо. За рецептом Smachnonews у вас вийдуть чудові оладки.

Як приготувати оладки зі вчорашньої вермішелі

Інгредієнти на 2 порції:

200 г вермішелі;

360 г твердого сиру;

4 курячі яйця;

150 г зеленої цибулі;

12 г солі;

4 грами чорного меленого перцю;

6 г сухого часнику;

120 грамів олії.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо усі інгредієнти. Відварюємо вермішель або беремо ту, що залишилася після вчорашньої вечері. Зелень дрібно ріжемо, сир трьом на дрібну тертку. Вермішель змішуємо із зеленню, тертим сиром, яйцями, додаємо спеції та все ретельно перемішуємо ложкою до однорідного стану. На середньому вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо ложкою тісто. Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Подавайте оладки з домашньою сметаною або улюбленим соусом. Гарного вам дня!