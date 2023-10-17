Просто змішайте фарш і кефір: всі проситимуть рецепт цих лінивих пиріжків

Ситна та швидка вечеря для всієї родини

Навіть у найдосвідченішого кулінара рано чи пізно виникає питання, що приготувати на вечерю. І якщо набридли навіть улюблені котлети, біляші та чебуреки, пропонуємо приготувати ліниві пиріжки.

Для їх приготування за рецептом Сlutch буде потрібно зовсім небагато продуктів, і ті ви знайдете вдома або купите в магазині по сусідству. На приготування вечері ви витратите багато часу. Саме тому такі пиріжки стануть чудовим рішенням для тих, хто не любить багато часу проводити на кухні.

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти:

фарш – 400 г;

йогурт чи кефір – 1 склянка 200 мл;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

яйця-1 шт.;

борошно — 2 ст.;

кріп — пара гілочок;

чорний мелений перець — щіпка;

сіль — 1/2 ч. л.;

вода-1/3 склянки.

Спосіб приготування:

Фарш змішуємо з кефіром, додаємо дрібно нарізану цибулину та пропущений через прес часник. Відокремлюємо жовток від яйця, додаємо у фарш. Туди ж відправляємо подрібнений кріп. Все солимо, перчимо, додаємо пару ложок борошна. Білок із яйця збиваємо в піну, додаємо у фарш і все ретельно перемішуємо. Формуємо пиріжки, відправляємо на розігріту сковороду з олією. Смажимо пиріжки на середньому вогні під кришкою 5-10 хвилин.

До пиріжків подавайте незвичайний соус із яблук за рецептом "Телеграфа". Смачного!