Без яєць, олії та молока: таке печиво готуватимете щодня
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З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.
Улюблене печиво з напоєм – чудовий перекус. Крім смакових якостей, зараз цінується і його тривалий термін зберігання. Його можна просто покласти в баночку, загорнути в паперовий або поліетиленовий пакет – і печиво буде довгим свіжим часом.
Здається, що приготувати смакоту вдома дуже складно і трудомістко, проте ми з Tavolarte Gusto переконаємо вас у зворотному. Сьогодні ми приготуємо шоколадне печиво без яєць, молока та олії. Ще один плюс цього рецепту — за бажання печиво можна доповнити улюбленими інгредієнтами, наприклад, шоколадною стружкою, нарізаними сухофруктами або родзинками. Без особливих труднощів і дорогих продуктів ви отримаєте фантастичний результат.
Як приготувати шоколадне печиво без яєць, олії та молока
Інгредієнти:
- 130 г борошна;
- 30 г гіркого какао-порошку;
- 50 мл соняшникової олії (або лляної, або кокосової);
- 120 г чорного шоколаду 70%;
- 80 мл окропу;
- 140 г коричневого чи звичайного цукру;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1 щіпка солі.
Спосіб приготування:
- Розтопіть шоколад і змішайте з маслом.
- Закип’ятіть воду і додайте до неї цукор. Все добре перемішайте до розчинення цукру і все влийте в миску.
- Окремо просійте борошно, какао, розпушувач та сіль.
- Сухі інгредієнти додайте в шоколадну масу. Все перемішайте і дайте охолонути суміші.
- За допомогою ложки сформуйте кульки та викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Відправте печиво в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки, підніміть лопаткою, дайте повністю охолонути поза формою.
Подавайте шоколадне печиво з кави по-турецьки за рецептом "Телеграфа". Смачного!