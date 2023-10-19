Без яєць, олії та молока: таке печиво готуватимете щодня

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Улюблене печиво з напоєм – чудовий перекус. Крім смакових якостей, зараз цінується і його тривалий термін зберігання. Його можна просто покласти в баночку, загорнути в паперовий або поліетиленовий пакет – і печиво буде довгим свіжим часом.

Здається, що приготувати смакоту вдома дуже складно і трудомістко, проте ми з Tavolarte Gusto переконаємо вас у зворотному. Сьогодні ми приготуємо шоколадне печиво без яєць, молока та олії. Ще один плюс цього рецепту — за бажання печиво можна доповнити улюбленими інгредієнтами, наприклад, шоколадною стружкою, нарізаними сухофруктами або родзинками. Без особливих труднощів і дорогих продуктів ви отримаєте фантастичний результат.

Як приготувати шоколадне печиво без яєць, олії та молока

Інгредієнти:

130 г борошна;

30 г гіркого какао-порошку;

50 мл соняшникової олії (або лляної, або кокосової);

120 г чорного шоколаду 70%;

80 мл окропу;

140 г коричневого чи звичайного цукру;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1 щіпка солі.

Спосіб приготування:

Розтопіть шоколад і змішайте з маслом. Закип’ятіть воду і додайте до неї цукор. Все добре перемішайте до розчинення цукру і все влийте в миску. Окремо просійте борошно, какао, розпушувач та сіль. Сухі інгредієнти додайте в шоколадну масу. Все перемішайте і дайте охолонути суміші. За допомогою ложки сформуйте кульки та викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Відправте печиво в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки, підніміть лопаткою, дайте повністю охолонути поза формою.

Подавайте шоколадне печиво з кави по-турецьки за рецептом "Телеграфа". Смачного!