М’яке та ніжне печиво за 15 хвилин: простий рецепт на сметані
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Спробуйте — і магазинного печива вже не захочете
Ми розповідали, як приготувати поживну та ніжну запіканку з гарбуза. Тепер ділимось рецептом найпростішого домашнього печива.
Такі солодощі на сметані готуються просто елементарно, а виходять дуже смачними. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- сметана — 200 г
- борошно — близько 3 склянки
- сода — 1 чайна ложка
- яйця — 3 шт
- цукор — 1 склянка
- маргарин (або вершкове масло) — 100 г
- ванілін (або ванільний цукор)
- сіль
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо сметану та 1 чайну ложку соди (без гірки). Маргарин або масло розтоплюємо, змішуємо його з цукром та ваніліном (або ванільним цукром).
- Добре розмішуємо суміш, вона повинна трохи охолонути. Лише після цього додаємо її до сметани. Перемішуємо
- Кладемо дрібку солі, вбиваємо 3 яйця і поступово всипаємо просіяне борошно. Замішуємо еластичне тісто.
- Готове тісто розкочуємо в пласт завтовшки приблизно 1 сантиметр. Формою для печива (але підійде навіть звичайна склянка) вирізаємо печиво.
- Викладаємо заготовки на деко з пергаментом. Обрізки тіста збираємо і знову розкочуємо.
- Печиво на деці зверху посипаємо цукром і відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів. Час випікання — орієнтовно 15 хвилин.
Найкраще дати печиву трохи охолонути, а тоді куштувати. Воно стабілізується та стає смачне і крихке. Також ми ділились рецептом класичного печива з джемом.