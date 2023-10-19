М’яке та ніжне печиво за 15 хвилин: простий рецепт на сметані

Спробуйте — і магазинного печива вже не захочете

Ми розповідали, як приготувати поживну та ніжну запіканку з гарбуза. Тепер ділимось рецептом найпростішого домашнього печива.

Такі солодощі на сметані готуються просто елементарно, а виходять дуже смачними. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

сметана — 200 г

борошно — близько 3 склянки

сода — 1 чайна ложка

яйця — 3 шт

цукор — 1 склянка

маргарин (або вершкове масло) — 100 г

ванілін (або ванільний цукор)

сіль

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо сметану та 1 чайну ложку соди (без гірки). Маргарин або масло розтоплюємо, змішуємо його з цукром та ваніліном (або ванільним цукром). Добре розмішуємо суміш, вона повинна трохи охолонути. Лише після цього додаємо її до сметани. Перемішуємо Кладемо дрібку солі, вбиваємо 3 яйця і поступово всипаємо просіяне борошно. Замішуємо еластичне тісто. Готове тісто розкочуємо в пласт завтовшки приблизно 1 сантиметр. Формою для печива (але підійде навіть звичайна склянка) вирізаємо печиво. Викладаємо заготовки на деко з пергаментом. Обрізки тіста збираємо і знову розкочуємо. Печиво на деці зверху посипаємо цукром і відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів. Час випікання — орієнтовно 15 хвилин.

Найкраще дати печиву трохи охолонути, а тоді куштувати. Воно стабілізується та стає смачне і крихке. Також ми ділились рецептом класичного печива з джемом.