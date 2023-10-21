Мало хто знає цей рецепт: як із півкіло печінки приготувати фантастичні котлети

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Печінка — один із найбільш поживних субпродуктів. У ній міститься велика кількість вітамінів, мінеральних солей та амінокислот. Ще з цього субпродукту можна приготувати багато чудових страв — наприклад, ситні дієтичні оладки або печінковий паштет.

Разом з Foodoboz пропонуємо приготувати найсмачніші печінкові котлети. Бюджетні биточки легко приготувати з простих продуктів, а результат сподобається і вам, і вашим близьким. Таку смакоту легко можна поставити на святковий стіл.

Як приготувати котлети з печінки?

Інгредієнти:

печінка куряча — 500-600 г;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

пшоняне борошно — 2-3 ст.л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Печінку попередньо підморозьте. Помийте, очистьте та наріжте на дрібні кубики. Цибулю очистьте, помийте і наріжте кубиками, змішайте з печінкою, яйцями та борошном. Все ретельно перемішайте, посоліть і поперчіть на свій смак. З отриманого фаршу сформуйте котлети, обсмажте їх на сковороді з розігрітою олією на маленькому вогні по 3 хвилини з кожного боку.

Печінку можна смачно приготувати з яблуками за рецептом "Телеграфа". Всі будуть у захваті від такої страви.