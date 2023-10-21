Курячі відбивні з незвичайним смаком: весь секрет у клярі
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Курячі відбивні в цибулевому клярі чудово підійдуть для обіду чи вечері
Курячі відбивні – досить популярна страва практично у кожній родині. Вони готуються швидко і просто, а виходять дуже смачними.
Щоб якось урізноманітнити щоденне меню, можна приготувати відбивні "із родзинкою", посмаживши їх у цибулевому клярі. Це додасть пікантну нотку м’ясу, а курятина у такій шубці вийде дуже ніжною. Рецептом із нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".
Як приготувати курячі відбивні в цибулевому клярі
Інгредієнти:
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Сметана — 2 ст.л
- Сіль
- Борошно — 4-5 ст.л
- Майонез — 2 ст.л
- Куряча грудка — 500 г.
- Чорний мелений перець
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Цибулю подрібнити в блендері.
- Додати яйця, сметану, майонез, сіль та борошно, змішати до однорідного стану.
- Філе нарізати на тонкі пласти, відбити, посолити, поперчити.
- М’ясо занурити у кляр, перемішати. Можна залишити промаринуватися на 30 хвилин або смажити відразу.
- Відбивні обсмажити на сковороді з двох боків до золотистої скоринки.
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