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Курячі відбивні з незвичайним смаком: весь секрет у клярі

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Чудова проста страва для буднів та свята
Чудова проста страва для буднів та свята. Фото 1000.menu

Курячі відбивні в цибулевому клярі чудово підійдуть для обіду чи вечері

Курячі відбивні – досить популярна страва практично у кожній родині. Вони готуються швидко і просто, а виходять дуже смачними.

Щоб якось урізноманітнити щоденне меню, можна приготувати відбивні "із родзинкою", посмаживши їх у цибулевому клярі. Це додасть пікантну нотку м’ясу, а курятина у такій шубці вийде дуже ніжною. Рецептом із нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати курячі відбивні в цибулевому клярі

Інгредієнти:

  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйця — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст.л
  • Сіль
  • Борошно — 4-5 ст.л
  • Майонез — 2 ст.л
  • Куряча грудка — 500 г.
  • Чорний мелений перець
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Цибулю подрібнити в блендері.
  2. Додати яйця, сметану, майонез, сіль та борошно, змішати до однорідного стану.
  3. Філе нарізати на тонкі пласти, відбити, посолити, поперчити.
  4. М’ясо занурити у кляр, перемішати. Можна залишити промаринуватися на 30 хвилин або смажити відразу.
  5. Відбивні обсмажити на сковороді з двох боків до золотистої скоринки.

А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати швидкі котлети "по-одеськи". Вони завжди виходять дуже соковитими та ніжними.

Теги:
#Курятина #Готуємо вдома #Відбивні