Курячі відбивні з незвичайним смаком: весь секрет у клярі

Курячі відбивні в цибулевому клярі чудово підійдуть для обіду чи вечері

Курячі відбивні – досить популярна страва практично у кожній родині. Вони готуються швидко і просто, а виходять дуже смачними.

Щоб якось урізноманітнити щоденне меню, можна приготувати відбивні "із родзинкою", посмаживши їх у цибулевому клярі. Це додасть пікантну нотку м’ясу, а курятина у такій шубці вийде дуже ніжною. Рецептом із нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати курячі відбивні в цибулевому клярі

Інгредієнти:

Цибуля — 1 шт.

Яйця — 2 шт.

Сметана — 2 ст.л

Сіль

Борошно — 4-5 ст.л

Майонез — 2 ст.л

Куряча грудка — 500 г.

Чорний мелений перець

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Цибулю подрібнити в блендері. Додати яйця, сметану, майонез, сіль та борошно, змішати до однорідного стану. Філе нарізати на тонкі пласти, відбити, посолити, поперчити. М’ясо занурити у кляр, перемішати. Можна залишити промаринуватися на 30 хвилин або смажити відразу. Відбивні обсмажити на сковороді з двох боків до золотистої скоринки.

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