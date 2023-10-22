Бутерброди з намазкою за цим рецептом ви не встигатимете подавати на стіл

Намазка виручить у разі раптового голоду

Різні намазки ми готуємо часто. Вони актуальні та у разі несподіваного голоду, і під час візиту несподіваних гостей для швидкого сніданку. Що може бути простіше та швидше, ніж дістати з холодильника паштет та змастити його на шматочок хліба?

Сьогодні ми разом із "Господинькою" поділимося рецептом неймовірної рибної намазки. Впевнені, що вона виручить вас не раз, адже готується просто та швидко з доступних продуктів, які завжди під рукою або у найближчому магазині. Бутерброди з такою намазкою з’їдатимуться за лічені секунди. Спробуємо?

Як приготувати намазку з рибних консервів

Інгредієнти:

батон чи багет;

яйця – 4 шт.;

морквина – 1 шт.;

часник – 3-4 зубчики;

плавлений сирок – 100 г;

рибні консерви – 1 шт.;

сіль перець – на свій смак;

майонез – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Хліб або багет наріжте, обсмажте шматочки на олії з обох боків до золотистого кольору. Теплі грінки натріть часником та сіллю. Рибні консерви в мисці перетріть виделкою, додайте натерту моркву. Яйця зваріть, очистьте, дістаньте жовтки та відправте в консерви. Білки разом із плавленим сирком натріть на тертці, відправте до інших інгредієнтів. Все посоліть, поперчіть, додайте майонез. Перемішайте намазку, нанесіть на грінки та подавайте до столу.

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