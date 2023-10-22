Ситна вечеря за 15 хвилин: просто посмажте курячу грудку в незвичайному соусі
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Прекрасний варіант для швидкої та корисної вечері та обіду – це куряча грудка. Її можна відварити і посмажити, запекти і додати салат або приготувати її в духовці.
Якщо ви шукаєте простий і смачний рецепт курки, який можна швидко приготувати, ви потрапили саме туди. Грудка за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі" — це справжня симфонія смаку. Спробуйте — і ви не захочете готувати по-іншому, адже страва принесе вам справжню насолоду
Як приготувати курячу грудку в соусі
Інгредієнти:
- куряча грудка – 3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- вершки – 400 мл;
- мускатний горіх – 1/2 ч. л.;
- часник – 5 зубчиків;
- чорний мелений перець – на свій смак;
- петрушка – 1 пучок;
- лимон – 1/2 шт.;
- вершкове масло та олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Філе миємо, робимо надрізи ромбиками (не до кінця).
- Розігріваємо сковороду з вершковим маслом і олією, додаємо туди 2 зубчики часнику і викладаємо курячу грудку. Обсмажуємо м’ясо з обох боків золотистого кольору. Викладаємо на деякий час грудку та часник зі сковороди.
- У сковороду додаємо нарізану кубиками цибулю та обсмажуємо до золотистого кольору. До цибулі викладаємо подрібнений часник, ще трохи вершкового масла, вичавлюємо сік половини лимона, тушкуємо все протягом хвилини.
- Через зазначений час додаємо вершки та помішуючи, тушкуємо. Через 10 хвилин додаємо нарізану петрушку та курячі грудки, томимо протягом 5 хвилин і подаємо на стіл.
Рекомендуємо приготувати курячу грудку за рецептом "Телеграфа". Ця цікава страва сподобається всім.