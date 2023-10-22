Ситна вечеря за 15 хвилин: просто посмажте курячу грудку в незвичайному соусі

Близькі захопляться цією стравою

Прекрасний варіант для швидкої та корисної вечері та обіду – це куряча грудка. Її можна відварити і посмажити, запекти і додати салат або приготувати її в духовці.

Якщо ви шукаєте простий і смачний рецепт курки, який можна швидко приготувати, ви потрапили саме туди. Грудка за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі" — це справжня симфонія смаку. Спробуйте — і ви не захочете готувати по-іншому, адже страва принесе вам справжню насолоду

Як приготувати курячу грудку в соусі

Інгредієнти:

куряча грудка – 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

вершки – 400 мл;

мускатний горіх – 1/2 ч. л.;

часник – 5 зубчиків;

чорний мелений перець – на свій смак;

петрушка – 1 пучок;

лимон – 1/2 шт.;

вершкове масло та олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Філе миємо, робимо надрізи ромбиками (не до кінця). Розігріваємо сковороду з вершковим маслом і олією, додаємо туди 2 зубчики часнику і викладаємо курячу грудку. Обсмажуємо м’ясо з обох боків золотистого кольору. Викладаємо на деякий час грудку та часник зі сковороди. У сковороду додаємо нарізану кубиками цибулю та обсмажуємо до золотистого кольору. До цибулі викладаємо подрібнений часник, ще трохи вершкового масла, вичавлюємо сік половини лимона, тушкуємо все протягом хвилини. Через зазначений час додаємо вершки та помішуючи, тушкуємо. Через 10 хвилин додаємо нарізану петрушку та курячі грудки, томимо протягом 5 хвилин і подаємо на стіл.

Рекомендуємо приготувати курячу грудку за рецептом "Телеграфа". Ця цікава страва сподобається всім.