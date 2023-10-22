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Улюблений рецепт італійців: картопля вийде неймовірно хрумкою та соковитою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Близькі зметуть таку картоплю за секунди
Близькі зметуть таку картоплю за секунди. Фото shuba.life

Спробуйте — і не пошкодуєте

Якщо у вас вдома є хоча б трохи картоплі, значить смачний обід або вечеря вам гарантовано. Ми любимо його смажити, готувати пюрешку і запікати в духовці.

Ось сьогодні спробуємо його запекти за італійським рецептом. Хрумка зовні та м’яка всередині, така запечена картопля по-італійськи буде відмінним доповненням до будь-якої м’ясної або рибної страви. Shuba рекомендує використовувати свіжий чи сушений розмарин для пікантності страви. Спробуємо?

Як приготувати запечену картоплю по-італійськи

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 900 г;
  • часник, зубчики — 6 шт.;
  • розмарин, гілочка — 6 шт.;
  • олія соняшникова рафінована — 6 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігрійте до 220 градусів. У форму для запікання налийте соняшникову олію та відправте в духовку.
  2. Картоплю очистьте, наріжте великими скибочками, листя розмарину відокремте від гілочок, а зубчики часнику очистьте і пропустіть через прес.
  3. Картоплю викладете на гаряче деко, зверху покладіть зверху розчавлений часник та листя розмарину. Страву посоліть, поперчіть та перемішайте, відправте в духовку на 20 хвилин.
  4. Через зазначений час перемішайте картоплю і запікайте ще 20 хвилин до золотисто-коричневого кольору картопляних скибочок.
  5. Можете за 5 хвилин до закінчення часу приготування додати до картоплі тертий сир. Для цього трохи витягніть деко з духовки, посипте страву сиром і відправте деко назад.
  6. Подавайте картоплю прямо у формі для запікання або на тарілці з паперовим рушником, щоб рушник увібрав зайву олію.

Рекомендуємо запекти картоплю з медом за рецептом "Телеграфа". У цю страву закохаються і дорослі, і діти.

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#Італія #Рецепт #Картопля #Готуємо вдома