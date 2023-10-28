Рус

Ви забудете про піцу: бюджетна страва, яка зникне за хвилину

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Від таких гарячих бутербродів ніхто не відмовиться
Від таких гарячих бутербродів ніхто не відмовиться. Фото 24 канал

Чудовий варіант перекусу, якщо у вас залишився хліб, що засихає

Всі люблять домашню піцу. Та наступний рецепт переплюне навіть її за простотою та смаком.

На Ukr.Media розповіли, що робити, якщо у вас залишилось кілька скибочок хліба, які черствіють. Мало хто знає, та саме з такого хліба виходять найсмачніші бутерброди. Вам знадобиться лише кілька хвилин на приготування.

Інгредієнти:

  • Хліб — 6 скибочок;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Сметана — 150 мл;
  • Шинка — 200 г;
  • Сир — 250 г;
  • Вершкове масло — 30 г;
  • Орегано — 1/4 ч. л.;
  • Сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо хліб на 6 скибочок. У кілька шарів розподіляємо між ними сир та шинку. Вмикаємо духовку — щоб розігрівалась.
  2. Беремо окрему миску та збиваємо в ній яйця зі сметаною. Туди ж додаємо спеції та сіль.
  3. Кожен бутерброд щедро обмочуємо у заливці. Викладаємо їх одразу на деко, застелене пергаментом.
  4. Зверху кожного бутерброда викладаємо по шматочку вершкового масла і присипаємо тертим сиром. Запікаємо протягом 10-15 хвилин у заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці.

Бутерброди готуються просто миттєво. Виходить дуже смачно, одразу можна робити і подвійну, і потрібну порцію. Також ми розповідали, як швидко приготувати ліниві пельмені.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Бутерброди