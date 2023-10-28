Ви забудете про піцу: бюджетна страва, яка зникне за хвилину

Чудовий варіант перекусу, якщо у вас залишився хліб, що засихає

Всі люблять домашню піцу. Та наступний рецепт переплюне навіть її за простотою та смаком.

На Ukr.Media розповіли, що робити, якщо у вас залишилось кілька скибочок хліба, які черствіють. Мало хто знає, та саме з такого хліба виходять найсмачніші бутерброди. Вам знадобиться лише кілька хвилин на приготування.

Інгредієнти:

Хліб — 6 скибочок;

Яйця — 4 шт.;

Сметана — 150 мл;

Шинка — 200 г;

Сир — 250 г;

Вершкове масло — 30 г;

Орегано — 1/4 ч. л.;

Сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Нарізаємо хліб на 6 скибочок. У кілька шарів розподіляємо між ними сир та шинку. Вмикаємо духовку — щоб розігрівалась. Беремо окрему миску та збиваємо в ній яйця зі сметаною. Туди ж додаємо спеції та сіль. Кожен бутерброд щедро обмочуємо у заливці. Викладаємо їх одразу на деко, застелене пергаментом. Зверху кожного бутерброда викладаємо по шматочку вершкового масла і присипаємо тертим сиром. Запікаємо протягом 10-15 хвилин у заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці.

Бутерброди готуються просто миттєво. Виходить дуже смачно, одразу можна робити і подвійну, і потрібну порцію. Також ми розповідали, як швидко приготувати ліниві пельмені.