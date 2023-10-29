Таку намазку ви із задоволенням приготуєте та із задоволенням з’їсте

Відмінний варіант, щоб вгамувати голод

Найрізноманітніші намазки ми готуємо практично щодня. Вони доречні й на святковий стіл, і для щоденного перекушування у разі сильного голоду. Та й вони готуються дуже легко.

Сьогодні разом із "Фокусом" приготуємо намазки з сардинами. Ситна страва відмінно вгамує навіть найсильніший голод. Бутерброди з такою намазкою відмінно підійдуть і для сніданку, і на перекус.

Як приготувати намазку із сардин

Інгредієнти:

сардини — 1 банка;

цибуля-шалот — 1/2 шт.;

яйця (варені) – 3 шт.;

сир – 50 г

майонез – 1 ст. л.;

спеції: сіль, перець – до свого смаку,

багет/батон;

часник – 1 зубчик;

листя салату, огірок для подачі.

Спосіб приготування:

В окрему ємність із сардин злийте рідину. Саму сардину розімніть вилкою до однорідності. У варених яєць відокремте білки від жовтків. Білки разом із сиром натріть на дрібну тертку, додайте до риби. Цибулю очистьте, дрібно наріжте і додайте до сардин. Туди ж додайте спеції, майонез і перемішайте все до однорідної маси. При необхідності додайте кілька ложок рідини із сардини. Намазка готова Багет поріжте на скибочки та обсмажте на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистої скоринки. Кожну підсмажену скибочку натріть злегка зубчиком часнику з одного боку. На кожен шматочок хліба намажте рибну суміш і покладіть на тарілку з викладеним листям салату, прикрасьте кружальцями огірка і натертим на дрібну тертку жовтком.

Таку намазку можна подавати з чиабаттою за рецептом "Телеграфа". Це божественно смачно.