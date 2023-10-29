Таку намазку ви із задоволенням приготуєте та із задоволенням з’їсте
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Відмінний варіант, щоб вгамувати голод
Найрізноманітніші намазки ми готуємо практично щодня. Вони доречні й на святковий стіл, і для щоденного перекушування у разі сильного голоду. Та й вони готуються дуже легко.
Сьогодні разом із "Фокусом" приготуємо намазки з сардинами. Ситна страва відмінно вгамує навіть найсильніший голод. Бутерброди з такою намазкою відмінно підійдуть і для сніданку, і на перекус.
Як приготувати намазку із сардин
Інгредієнти:
- сардини — 1 банка;
- цибуля-шалот — 1/2 шт.;
- яйця (варені) – 3 шт.;
- сир – 50 г
- майонез – 1 ст. л.;
- спеції: сіль, перець – до свого смаку,
- багет/батон;
- часник – 1 зубчик;
- листя салату, огірок для подачі.
Спосіб приготування:
- В окрему ємність із сардин злийте рідину. Саму сардину розімніть вилкою до однорідності.
- У варених яєць відокремте білки від жовтків. Білки разом із сиром натріть на дрібну тертку, додайте до риби.
- Цибулю очистьте, дрібно наріжте і додайте до сардин. Туди ж додайте спеції, майонез і перемішайте все до однорідної маси. При необхідності додайте кілька ложок рідини із сардини. Намазка готова
- Багет поріжте на скибочки та обсмажте на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистої скоринки. Кожну підсмажену скибочку натріть злегка зубчиком часнику з одного боку.
- На кожен шматочок хліба намажте рибну суміш і покладіть на тарілку з викладеним листям салату, прикрасьте кружальцями огірка і натертим на дрібну тертку жовтком.
Таку намазку можна подавати з чиабаттою за рецептом "Телеграфа". Це божественно смачно.