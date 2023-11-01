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Якщо гості на порозі: салат із трьох інгредієнтів за п’ять хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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На приготування чудо-закуски знадобиться кілька хвилин
На приготування чудо-закуски знадобиться кілька хвилин. Фото receptisalatov.com

Смачний та ситний салат з шинкою та ананасами

Ми часто готуємо найрізноманітніші салати. Адже це смачно, просто, поживно та цікаво.

Якщо багато часу на приготування немає або несподівано прийшли друзі в гості, можна приготувати простий, але смачний салат на швидкуруч. Як це зробити, розповідає "Apelsinka".

Як приготувати салат з ананасами та шинкою

Інгредієнти:

  • ананаси консервовані — 1 банка;
  • сир твердий — 200 г;
  • шинка — 300 г;
  • часник — 1 зуб.;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Ананас нарізати кубиками.
  2. Шинку нарізати кубиками.
  3. Сир натерти на великій тертці.
  4. Часник видавити через прес.
  5. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити за смаком.

А якщо ви любите експериментувати з приготуванням салатів, рекомендуємо скуштувати салат з фетою та баклажанами. Всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою.

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#Салат #Закуска #Готуємо вдома