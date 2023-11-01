Якщо гості на порозі: салат із трьох інгредієнтів за п’ять хвилин

Смачний та ситний салат з шинкою та ананасами

Ми часто готуємо найрізноманітніші салати. Адже це смачно, просто, поживно та цікаво.

Якщо багато часу на приготування немає або несподівано прийшли друзі в гості, можна приготувати простий, але смачний салат на швидкуруч. Як це зробити, розповідає "Apelsinka".

Як приготувати салат з ананасами та шинкою

Інгредієнти:

ананаси консервовані — 1 банка;

сир твердий — 200 г;

шинка — 300 г;

часник — 1 зуб.;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Ананас нарізати кубиками. Шинку нарізати кубиками. Сир натерти на великій тертці. Часник видавити через прес. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити за смаком.

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