Якщо гості на порозі: салат із трьох інгредієнтів за п’ять хвилин
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Смачний та ситний салат з шинкою та ананасами
Ми часто готуємо найрізноманітніші салати. Адже це смачно, просто, поживно та цікаво.
Якщо багато часу на приготування немає або несподівано прийшли друзі в гості, можна приготувати простий, але смачний салат на швидкуруч. Як це зробити, розповідає "Apelsinka".
Як приготувати салат з ананасами та шинкою
Інгредієнти:
- ананаси консервовані — 1 банка;
- сир твердий — 200 г;
- шинка — 300 г;
- часник — 1 зуб.;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Ананас нарізати кубиками.
- Шинку нарізати кубиками.
- Сир натерти на великій тертці.
- Часник видавити через прес.
- Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити за смаком.
А якщо ви любите експериментувати з приготуванням салатів, рекомендуємо скуштувати салат з фетою та баклажанами. Всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою.