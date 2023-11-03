Така консервована рибка вийде в сто разів смачнішою за магазинну
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви забудете дорогу до магазину
Кожен кулінар намагається підготуватися до масованих атак по об’єктах енергосистеми України. У цих умовах важливо зробити запаси їжі, які простоять довгий час.
Smachnonews пропонує приготувати вдома консервовану рибу. Такі консерви відмінно врятують вас в умовах можливого блекауту або якщо просто немає часу на готування. Тільки кілька інгредієнтів та мінімум зусиль – і у вашому льоху неймовірна заготівля.
Як приготувати рибні консерви
Інгредієнти:
- 3 кілограми мойви;
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 3 кг помідорів;
- 3 ст. л. цукрової пудри;
- 6 ст. л. солі;
- 100 г оцту 9%;
- перець, лавровий лист за смаком.
Спосіб приготування:
- Помідори помийте, подрібніть, відправте в каструлю і доведіть до кипіння.
- Моркву та цибулю очистьте. Моркву крупно натріть, цибулю — наріжте кільцями. Обсмажте овочі на олії та відправте їх у помідорну масу.
- У чавунну місткість шарами викладіть рибу, зверху помідорну масу. Додайте спеції та тушкуйте на маленькому вогні три години. За 10 хвилин до готовності вилийте в сковороду оцет.
- Готову гарячу рибу розкладіть у чисті та простерилізовані банки. Банки з рибними консервами простерилізуйте у каструлі з водою щонайменше 30 хвилин.
На випадок блекауту рекомендуємо також приготувати мариноване сало за рецептом "Телеграфа". У вас вийде м’яке та соковите м’ясо.