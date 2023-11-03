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Така консервована рибка вийде в сто разів смачнішою за магазинну

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Консерви виручать, якщо немає часу готувати
Консерви виручать, якщо немає часу готувати. Фото smachnonews.24tv.ua

Ви забудете дорогу до магазину

Кожен кулінар намагається підготуватися до масованих атак по об’єктах енергосистеми України. У цих умовах важливо зробити запаси їжі, які простоять довгий час.

Smachnonews пропонує приготувати вдома консервовану рибу. Такі консерви відмінно врятують вас в умовах можливого блекауту або якщо просто немає часу на готування. Тільки кілька інгредієнтів та мінімум зусиль – і у вашому льоху неймовірна заготівля.

Як приготувати рибні консерви

Інгредієнти:

  • 3 кілограми мойви;
  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 3 кг помідорів;
  • 3 ст. л. цукрової пудри;
  • 6 ст. л. солі;
  • 100 г оцту 9%;
  • перець, лавровий лист за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помідори помийте, подрібніть, відправте в каструлю і доведіть до кипіння.
  2. Моркву та цибулю очистьте. Моркву крупно натріть, цибулю — наріжте кільцями. Обсмажте овочі на олії та відправте їх у помідорну масу.
  3. У чавунну місткість шарами викладіть рибу, зверху помідорну масу. Додайте спеції та тушкуйте на маленькому вогні три години. За 10 хвилин до готовності вилийте в сковороду оцет.
  4. Готову гарячу рибу розкладіть у чисті та простерилізовані банки. Банки з рибними консервами простерилізуйте у каструлі з водою щонайменше 30 хвилин.

На випадок блекауту рекомендуємо також приготувати мариноване сало за рецептом "Телеграфа". У вас вийде м’яке та соковите м’ясо.

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#Рецепт #Консерви #Готуємо вдома