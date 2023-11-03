Така консервована рибка вийде в сто разів смачнішою за магазинну

Ви забудете дорогу до магазину

Кожен кулінар намагається підготуватися до масованих атак по об’єктах енергосистеми України. У цих умовах важливо зробити запаси їжі, які простоять довгий час.

Smachnonews пропонує приготувати вдома консервовану рибу. Такі консерви відмінно врятують вас в умовах можливого блекауту або якщо просто немає часу на готування. Тільки кілька інгредієнтів та мінімум зусиль – і у вашому льоху неймовірна заготівля.

Як приготувати рибні консерви

Інгредієнти:

3 кілограми мойви;

1 кг цибулі;

1 кг моркви;

3 кг помідорів;

3 ст. л. цукрової пудри;

6 ст. л. солі;

100 г оцту 9%;

перець, лавровий лист за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори помийте, подрібніть, відправте в каструлю і доведіть до кипіння. Моркву та цибулю очистьте. Моркву крупно натріть, цибулю — наріжте кільцями. Обсмажте овочі на олії та відправте їх у помідорну масу. У чавунну місткість шарами викладіть рибу, зверху помідорну масу. Додайте спеції та тушкуйте на маленькому вогні три години. За 10 хвилин до готовності вилийте в сковороду оцет. Готову гарячу рибу розкладіть у чисті та простерилізовані банки. Банки з рибними консервами простерилізуйте у каструлі з водою щонайменше 30 хвилин.

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