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Розкупите курячі грудки у магазині: смачні рулетики з плавленим сирком

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачні та оригінальні рулетики з курячого філе
Смачні та оригінальні рулетики з курячого філе. Фото youtube.com

Це дуже ніжно, соковито та ароматно

Курячі рулетики з плавленими сирками можна приготувати на вечерю або подати до святкового столу. Інгредієнтів тут мінімум, а результат перевершуэ очікування.

Страва виходить соковитою і дуже ароматною – такі рулетики завжди нарозхват. А рецептом із нами поділилися на порталі "blyudovkusno.su".

Як приготувати курячі рулетики з плавленими сирками

Інгредієнти:

  • куряче філе — 4 шт.
  • плавлені сирки — 1-2 шт.
  • сир – 100 г
  • сметана – 150 г
  • часник – 3 зуб.
  • сіль
  • спеції
  • масло рослинне
  • зелень

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати пластинками, відбити, посолити, поперчити.
  2. Плавлені сирки натерти на тертці, додати зелень, часник, трохи сметани чи майонезу.
  3. Викласти сирну начинку на куряче філе, згорнути рулетиком і закріпити зубочисткою.
  4. Обсмажити рулетики з двох сторін до легкої золотистої скоринки та викласти у форму для запікання. Змастити зверху сумішшю сметани та тертого сиру.
  5. Запікати блюдо протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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#Куряче філе #Готуємо вдома #Рулетики