Розкупите курячі грудки у магазині: смачні рулетики з плавленим сирком

Це дуже ніжно, соковито та ароматно

Курячі рулетики з плавленими сирками можна приготувати на вечерю або подати до святкового столу. Інгредієнтів тут мінімум, а результат перевершуэ очікування.

Страва виходить соковитою і дуже ароматною – такі рулетики завжди нарозхват. А рецептом із нами поділилися на порталі "blyudovkusno.su".

Як приготувати курячі рулетики з плавленими сирками

Інгредієнти:

куряче філе — 4 шт.

плавлені сирки — 1-2 шт.

сир – 100 г

сметана – 150 г

часник – 3 зуб.

сіль

спеції

масло рослинне

зелень

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати пластинками, відбити, посолити, поперчити. Плавлені сирки натерти на тертці, додати зелень, часник, трохи сметани чи майонезу. Викласти сирну начинку на куряче філе, згорнути рулетиком і закріпити зубочисткою. Обсмажити рулетики з двох сторін до легкої золотистої скоринки та викласти у форму для запікання. Змастити зверху сумішшю сметани та тертого сиру. Запікати блюдо протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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