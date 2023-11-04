Розкупите курячі грудки у магазині: смачні рулетики з плавленим сирком
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Це дуже ніжно, соковито та ароматно
Курячі рулетики з плавленими сирками можна приготувати на вечерю або подати до святкового столу. Інгредієнтів тут мінімум, а результат перевершуэ очікування.
Страва виходить соковитою і дуже ароматною – такі рулетики завжди нарозхват. А рецептом із нами поділилися на порталі "blyudovkusno.su".
Як приготувати курячі рулетики з плавленими сирками
Інгредієнти:
- куряче філе — 4 шт.
- плавлені сирки — 1-2 шт.
- сир – 100 г
- сметана – 150 г
- часник – 3 зуб.
- сіль
- спеції
- масло рослинне
- зелень
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати пластинками, відбити, посолити, поперчити.
- Плавлені сирки натерти на тертці, додати зелень, часник, трохи сметани чи майонезу.
- Викласти сирну начинку на куряче філе, згорнути рулетиком і закріпити зубочисткою.
- Обсмажити рулетики з двох сторін до легкої золотистої скоринки та викласти у форму для запікання. Змастити зверху сумішшю сметани та тертого сиру.
- Запікати блюдо протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.
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