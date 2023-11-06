Скумбрія-семихвилинка: просто залийте маринадом і проваріть
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Дуже апетитна закуска на будь-який стіл
Зі скумбрії можна приготувати багато смачних страв. Її варять, запікають, коптять та маринують.
Ця риба коштує відносно недорого, вона смачна та корисна. А рецептом швидкого приготування скумбрії із нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як швидко замаринувати скумбрію
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Цибуля – 2-3 шт.
- Цукор – 2 ст. л
- Сіль – 1 ст. л
- Приправа для риби без солі – 1 ст. л.
- Олія – 50 мл
- Оцет 9% – 40 мл
- Вода – 400 мл
Спосіб приготування:
- Скумбрію помити, почистити, нарізати на порційні шматочки.
- На дно каструлі викласти цибулю, нарізану товстими кільцями, потім скумбрію в один шар, потім знову цибуляні кільця.
- Рибу засипати сіллю, цукром, спеціями, додати олію, оцет та кип'ячену воду, щоб вона ледь досягала риби.
- Каструлю накрити кришкою, поставити на вогонь, довести до кипіння та проварити рівно 7 хвилин. Остудити до кімнатної температури, а потім поставити у холодильник на 2 години.
А якщо ви любите цю скумбрію, спробуйте запекти цю рибку у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Вона вийде смачніше червоної риби.