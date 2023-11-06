Скумбрія-семихвилинка: просто залийте маринадом і проваріть

Дуже апетитна закуска на будь-який стіл

Зі скумбрії можна приготувати багато смачних страв. Її варять, запікають, коптять та маринують.

Ця риба коштує відносно недорого, вона смачна та корисна. А рецептом швидкого приготування скумбрії із нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як швидко замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Цибуля – 2-3 шт.

Цукор – 2 ст. л

Сіль – 1 ст. л

Приправа для риби без солі – 1 ст. л.

Олія – 50 мл

Оцет 9% – 40 мл

Вода – 400 мл

Спосіб приготування:

Скумбрію помити, почистити, нарізати на порційні шматочки. На дно каструлі викласти цибулю, нарізану товстими кільцями, потім скумбрію в один шар, потім знову цибуляні кільця. Рибу засипати сіллю, цукром, спеціями, додати олію, оцет та кип'ячену воду, щоб вона ледь досягала риби. Каструлю накрити кришкою, поставити на вогонь, довести до кипіння та проварити рівно 7 хвилин. Остудити до кімнатної температури, а потім поставити у холодильник на 2 години.

А якщо ви любите цю скумбрію, спробуйте запекти цю рибку у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Вона вийде смачніше червоної риби.