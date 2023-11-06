Жодної більше яєшні на олії: новий спосіб смаження яєць підкорює серця кулінарів

Такі карамелізовані вершкові яйця значно смачніші, ніж звичайні

Ми ділились рецептом смачного та пишного омлету. Тепер розповідаємо про новий цікавий спосіб смаження яєць. Ви могли про нього і не знати.

Цей рецепт смажених яєць може повністю переосмислити ваш погляд на їх приготування. Яєшня виходить нереально смачною. Як її готувати, розповіли на life.nv.ua.

Інгредієнти:

вершки

сіль

яйця

Спосіб приготування:

Обираємо сковороду з антипригарним покриттям та кришкою. На холодну сковороду наливаємо достатню кількість жирних вершків, щоб створити тонкий шар. Додаємо сіль до смаку і потім розбиваємо яйця в сковороду. Одразу збільшуємо вогонь до максимуму та починаємо приготування яєць. Вершки в сковороді будуть кипіти та розпарюватися. Поступово вони розділяться на рідкий вершковий жир і тверді частинки вершкового масла. На газовій плиті вершки ще й почнуть карамелізуватися на краях, а на електричній або індукційній плиті — ні. Коли білки яєць майже затверднуть, а вершки загуснуть, знімаємо сковороду з вогню і накриваємо її кришкою на хвилину. За цей час процес затвердіння білків завершиться.

Така яєшня об’єднує різні смаки та текстури, тому цей спосіб приготування такий дивовижний. Також ми розповідали, як приготувати класичний пашот.