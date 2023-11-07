Приберіть вінегрет та "Шубу" з холодильника: їхнє місце займе бурякова намазка

Раз-два — і можна перекусити

Буряк – дуже корисний та важливий продукт на нашій кухні. З нею можна приготувати не тільки улюблений вінегрет або класичну Шубу, але і пікантну заправку.

Намазка за рецептом Shuba з яскравим буряковим смаком та кольором готується швидко і навіть без тертки! Найважливіше тут — взяти соковитий буряк і яблуко, і вже залежно від кислоти останнього регулювати кількість оцту. У рецепті вказаний білий винний оцет, але його можна замінити на яблучний оцет або лимонний сік.

Як приготувати намазку з буряка

Інгредієнти на 4 порції:

буряк – 500 г;

яблука — 100 г;

часник, зубчики — 1 шт.;

рослинна олія — 5 ст. л.;

білий винний оцет — 1 ч. л.;

лавровий лист мелений, суміш перців, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Буряк очистьте та наріжте. З яблук видаліть серцевину і наріжте. Часник почистьте та наріжте. Підготовлені овочі та яблука покладіть у чашу блендера та подрібніть до бажаного розміру. В отриману масу додайте олію, оцет, мелений лавровий лист і перець, все перемішайте. Бурякову масу викладіть у сотейник, накрийте кришкою і помішуючи тушкуйте на слабкому вогні 20-30 хвилин або до бажаної м’якості буряка, при необхідності додайте трохи гарячої води. Готову страву посоліть та перемішайте. Для гладкішої текстури можна додатково перебити занурювальним блендером.

Подавайте намазку з австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Це чудова страва!