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Приберіть вінегрет та "Шубу" з холодильника: їхнє місце займе бурякова намазка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачну намазку ви приготуєте без зусиль
Смачну намазку ви приготуєте без зусиль. Фото shuba.life

Раз-два — і можна перекусити

Буряк – дуже корисний та важливий продукт на нашій кухні. З нею можна приготувати не тільки улюблений вінегрет або класичну Шубу, але і пікантну заправку.

Намазка за рецептом Shuba з яскравим буряковим смаком та кольором готується швидко і навіть без тертки! Найважливіше тут — взяти соковитий буряк і яблуко, і вже залежно від кислоти останнього регулювати кількість оцту. У рецепті вказаний білий винний оцет, але його можна замінити на яблучний оцет або лимонний сік.

Як приготувати намазку з буряка

Інгредієнти на 4 порції:

  • буряк – 500 г;
  • яблука — 100 г;
  • часник, зубчики — 1 шт.;
  • рослинна олія — 5 ст. л.;
  • білий винний оцет — 1 ч. л.;
  • лавровий лист мелений, суміш перців, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Буряк очистьте та наріжте. З яблук видаліть серцевину і наріжте. Часник почистьте та наріжте.
  2. Підготовлені овочі та яблука покладіть у чашу блендера та подрібніть до бажаного розміру. В отриману масу додайте олію, оцет, мелений лавровий лист і перець, все перемішайте.
  3. Бурякову масу викладіть у сотейник, накрийте кришкою і помішуючи тушкуйте на слабкому вогні 20-30 хвилин або до бажаної м’якості буряка, при необхідності додайте трохи гарячої води.
  4. Готову страву посоліть та перемішайте. Для гладкішої текстури можна додатково перебити занурювальним блендером.

Подавайте намазку з австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Це чудова страва!

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