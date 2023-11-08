Галушки за цим рецептом дуже люблять у Німеччині: готуємо картопляні кльоцки

Вирушимо до Німеччини з цим рецептом

Хоча галушки вважаються традиційною українською стравою, роблять їх і в Німеччині. Називаються вони галушки і готуються як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.

"Сьогодні" розповідають, що подають цю страву часто зі смаженою цибулею, шкварками чи тушкованою капустою. Такі галушки відмінно підійдуть практично до всього — подавати їх можна і з запеченим м’ясом, і з куркою, і з капустою тушкованою.

Як приготувати німецькі картопляні кльоцки

Інгредієнти:

1200 г крохмалистої картоплі;

2 сирі яєчні жовтки;

20 г вершкового масла;

50-100 г картопляного крохмалю;

щіпка меленого мускатного горіха;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, відправляємо в киплячу воду і варимо в мундирі 15-20 хвилин до готовності. Воду зливаємо, накриваємо каструлю з картоплею рушником і залишаємо на 10 хвилин, через вказаний час чистимо. Картоплю дрібно натираємо, додаємо яєчні жовтки та швидко все перемішуємо. Туди ж відправляємо крохмаль, знову перемішуємо. Якщо маса виглядає надто рідкою, додаємо ще трохи крохмалю. У картопляну масу солимо, додаємо мускатний горіх і розтоплене вершкове масло, все перемішуємо. З отриманого тіста формуємо 12 великих галушок. У великій каструлі кип’ятимо воду, солимо і відправляємо туди галушки. Варимо їх 10-15 хвилин, поки галушки не спливуть. Після цього продовжуємо варити ще 5 хвилин і виймаємо шумівкою.

Подавати галушки можна як гарнір зі смаженою цибулею до м’ясних страв за рецептом "Телеграфа". Смачного!