Галушки за цим рецептом дуже люблять у Німеччині: готуємо картопляні кльоцки
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Вирушимо до Німеччини з цим рецептом
Хоча галушки вважаються традиційною українською стравою, роблять їх і в Німеччині. Називаються вони галушки і готуються як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.
"Сьогодні" розповідають, що подають цю страву часто зі смаженою цибулею, шкварками чи тушкованою капустою. Такі галушки відмінно підійдуть практично до всього — подавати їх можна і з запеченим м’ясом, і з куркою, і з капустою тушкованою.
Як приготувати німецькі картопляні кльоцки
Інгредієнти:
- 1200 г крохмалистої картоплі;
- 2 сирі яєчні жовтки;
- 20 г вершкового масла;
- 50-100 г картопляного крохмалю;
- щіпка меленого мускатного горіха;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, відправляємо в киплячу воду і варимо в мундирі 15-20 хвилин до готовності. Воду зливаємо, накриваємо каструлю з картоплею рушником і залишаємо на 10 хвилин, через вказаний час чистимо.
- Картоплю дрібно натираємо, додаємо яєчні жовтки та швидко все перемішуємо. Туди ж відправляємо крохмаль, знову перемішуємо. Якщо маса виглядає надто рідкою, додаємо ще трохи крохмалю.
- У картопляну масу солимо, додаємо мускатний горіх і розтоплене вершкове масло, все перемішуємо. З отриманого тіста формуємо 12 великих галушок.
- У великій каструлі кип’ятимо воду, солимо і відправляємо туди галушки. Варимо їх 10-15 хвилин, поки галушки не спливуть. Після цього продовжуємо варити ще 5 хвилин і виймаємо шумівкою.
Подавати галушки можна як гарнір зі смаженою цибулею до м’ясних страв за рецептом "Телеграфа". Смачного!