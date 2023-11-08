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Галушки за цим рецептом дуже люблять у Німеччині: готуємо картопляні кльоцки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі кльоцки — відмінний гарнір до улюблених страв
Такі кльоцки — відмінний гарнір до улюблених страв. Фото Сегодня

Вирушимо до Німеччини з цим рецептом

Хоча галушки вважаються традиційною українською стравою, роблять їх і в Німеччині. Називаються вони галушки і готуються як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.

"Сьогодні" розповідають, що подають цю страву часто зі смаженою цибулею, шкварками чи тушкованою капустою. Такі галушки відмінно підійдуть практично до всього — подавати їх можна і з запеченим м’ясом, і з куркою, і з капустою тушкованою.

Як приготувати німецькі картопляні кльоцки

Інгредієнти:

  • 1200 г крохмалистої картоплі;
  • 2 сирі яєчні жовтки;
  • 20 г вершкового масла;
  • 50-100 г картопляного крохмалю;
  • щіпка меленого мускатного горіха;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, відправляємо в киплячу воду і варимо в мундирі 15-20 хвилин до готовності. Воду зливаємо, накриваємо каструлю з картоплею рушником і залишаємо на 10 хвилин, через вказаний час чистимо.
  2. Картоплю дрібно натираємо, додаємо яєчні жовтки та швидко все перемішуємо. Туди ж відправляємо крохмаль, знову перемішуємо. Якщо маса виглядає надто рідкою, додаємо ще трохи крохмалю.
  3. У картопляну масу солимо, додаємо мускатний горіх і розтоплене вершкове масло, все перемішуємо. З отриманого тіста формуємо 12 великих галушок.
  4. У великій каструлі кип’ятимо воду, солимо і відправляємо туди галушки. Варимо їх 10-15 хвилин, поки галушки не спливуть. Після цього продовжуємо варити ще 5 хвилин і виймаємо шумівкою.

Подавати галушки можна як гарнір зі смаженою цибулею до м’ясних страв за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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