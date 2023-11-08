Приголомшливий салат із сирого буряка: вам навіть варити його не потрібно
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Незвичайніше страви ви не куштували
Буряк – важливий та смачний інгредієнт нашої кухні. З ним можна приготувати не тільки улюблений борщ і звичний вінегрет, але і безліч різноманітних салатів.
Сьогодні Shuba пропонує приготувати зовсім новий, незвичайний салат з сирого буряка. Саме цей овоч у комбінації з вареною картоплею створює цікаву смакову та текстурну комбінацію. До речі, яйця можна натерти та додати в салат або розрізати на чотири частини та викласти навколо страви. Такий салат легко і швидко готувати, зручно їсти та подавати.
Як приготувати салат з сирого буряка
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк — 750 г;
- картопля — 200 г;
- огірок свіжий — 200 г;
- цибуля — 40 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- перець чорний мелений, сіль, олія — до свого смаку;
- петрушка, гілочка — 2 шт.;
- майонез 50% — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Яйця відваріть круто.
- Сирий буряк очистьте, натріть на великій тертці. Огірок очистьте, натріть крупно, відіжміть сік і додайте буряки. Туди ж додайте очищену натерту картоплю.
- Цибулю наріжте, петрушку дрібно наріжте, додайте до решти овочів.
- Салат посоліть, додайте перець і олію до смаку, зверху натріть варені яйця і перемішайте. Додати майонез і прикрасити петрушкою.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат зі звичайних буряків. Спробуйте і не пошкодуєте!