Рус

Приголомшливий салат із сирого буряка: вам навіть варити його не потрібно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий салат здатний здивувати навіть досвідчених кулінарів.
Такий салат здатний здивувати навіть досвідчених кулінарів.. Фото ibilingua.com

Незвичайніше страви ви не куштували

Буряк – важливий та смачний інгредієнт нашої кухні. З ним можна приготувати не тільки улюблений борщ і звичний вінегрет, але і безліч різноманітних салатів.

Сьогодні Shuba пропонує приготувати зовсім новий, незвичайний салат з сирого буряка. Саме цей овоч у комбінації з вареною картоплею створює цікаву смакову та текстурну комбінацію. До речі, яйця можна натерти та додати в салат або розрізати на чотири частини та викласти навколо страви. Такий салат легко і швидко готувати, зручно їсти та подавати.

Як приготувати салат з сирого буряка

Інгредієнти на 4 порції:

  • буряк — 750 г;
  • картопля — 200 г;
  • огірок свіжий — 200 г;
  • цибуля — 40 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • перець чорний мелений, сіль, олія — до свого смаку;
  • петрушка, гілочка — 2 шт.;
  • майонез 50% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Яйця відваріть круто.
  2. Сирий буряк очистьте, натріть на великій тертці. Огірок очистьте, натріть крупно, відіжміть сік і додайте буряки. Туди ж додайте очищену натерту картоплю.
  3. Цибулю наріжте, петрушку дрібно наріжте, додайте до решти овочів.
  4. Салат посоліть, додайте перець і олію до смаку, зверху натріть варені яйця і перемішайте. Додати майонез і прикрасити петрушкою.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат зі звичайних буряків. Спробуйте і не пошкодуєте!

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Готуємо вдома