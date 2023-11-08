Приголомшливий салат із сирого буряка: вам навіть варити його не потрібно

Незвичайніше страви ви не куштували

Буряк – важливий та смачний інгредієнт нашої кухні. З ним можна приготувати не тільки улюблений борщ і звичний вінегрет, але і безліч різноманітних салатів.

Сьогодні Shuba пропонує приготувати зовсім новий, незвичайний салат з сирого буряка. Саме цей овоч у комбінації з вареною картоплею створює цікаву смакову та текстурну комбінацію. До речі, яйця можна натерти та додати в салат або розрізати на чотири частини та викласти навколо страви. Такий салат легко і швидко готувати, зручно їсти та подавати.

Як приготувати салат з сирого буряка

Інгредієнти на 4 порції:

буряк — 750 г;

картопля — 200 г;

огірок свіжий — 200 г;

цибуля — 40 г;

яйця курячі — 2 шт.;

перець чорний мелений, сіль, олія — до свого смаку;

петрушка, гілочка — 2 шт.;

майонез 50% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Яйця відваріть круто. Сирий буряк очистьте, натріть на великій тертці. Огірок очистьте, натріть крупно, відіжміть сік і додайте буряки. Туди ж додайте очищену натерту картоплю. Цибулю наріжте, петрушку дрібно наріжте, додайте до решти овочів. Салат посоліть, додайте перець і олію до смаку, зверху натріть варені яйця і перемішайте. Додати майонез і прикрасити петрушкою.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат зі звичайних буряків. Спробуйте і не пошкодуєте!