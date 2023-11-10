Найбільш хрустка і ароматна картопля по-селянськи виходить тільки за цим рецептом

Всього один інгредієнт — і картопля вийде незабутньою

Картопля – важливий продукт на нашій кухні. Ми готуємо з нього картопляне пюре, додаємо в супи та салати, робимо приголомшливі запіканки.

Картопля по-селянськи — одна з найпопулярніших страв з цього овочу. Однак ідеально хрустка страва виходить не завжди. theLime ділиться секретом: його можна приготувати, додавши в страву до трохи кукурудзяного крохмалю. Спробуємо?

Як приготувати хрустку та ароматну картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець — 0,3 ч. л.;

солодка паприка – 1 ч. л.;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо під проточною водою і нарізаємо на часточки. Викладаємо у глибоку миску. Картопляні шматочки заливаємо кип’яченою водою, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 20 хвилин. Далі ретельно сушимо картоплю за допомогою паперових рушників. Картоплю солимо, додаємо спеції (перець, солодку паприку, сушений часник) крохмаль, олію і все ретельно перемішуємо. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо в нього картоплю, все відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин до апетитної скоринки.

Картоплю, що трохи остигнула, подаємо до столу з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!