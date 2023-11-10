Найбільш хрустка і ароматна картопля по-селянськи виходить тільки за цим рецептом
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Всього один інгредієнт — і картопля вийде незабутньою
Картопля – важливий продукт на нашій кухні. Ми готуємо з нього картопляне пюре, додаємо в супи та салати, робимо приголомшливі запіканки.
Картопля по-селянськи — одна з найпопулярніших страв з цього овочу. Однак ідеально хрустка страва виходить не завжди. theLime ділиться секретом: його можна приготувати, додавши в страву до трохи кукурудзяного крохмалю. Спробуємо?
Як приготувати хрустку та ароматну картоплю по-селянськи
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- перець — 0,3 ч. л.;
- солодка паприка – 1 ч. л.;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно миємо під проточною водою і нарізаємо на часточки. Викладаємо у глибоку миску.
- Картопляні шматочки заливаємо кип’яченою водою, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 20 хвилин. Далі ретельно сушимо картоплю за допомогою паперових рушників.
- Картоплю солимо, додаємо спеції (перець, солодку паприку, сушений часник) крохмаль, олію і все ретельно перемішуємо.
- Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо в нього картоплю, все відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин до апетитної скоринки.
Картоплю, що трохи остигнула, подаємо до столу з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!