Незвичайний паштет із банки квасолі: такого не спробуєте навіть у ресторані

Навіть м’ясоїди не здогадаються про підміну

Намазка — це чудовий спосіб вгамувати голод і урізноманітнити святковий стіл. Ми готуємо їх з м’яса та печінки, з риби та овочів – рецептів цієї фантастичної страви неймовірна кількість.

Сьогодні разом із "Главредом" ми приготуємо незвичайну намазку з консервованої квасолі. Ніхто не здогадається, що в цьому смачному та простому у приготуванні паштеті немає ні грама м’яса. Спробуйте — і вам сподобається!

Як приготувати паштет із консервованої квасолі

Інгредієнти:

квасоля червона консервована — 1 банка (250 гр)

яйця — 2 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

горіхи — 20 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

сіль, перець, часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

З консервованої квасолі зливаємо всю рідину, відправляємо у чашу блендера. Яйця відварюємо круто, чистимо і також відправляємо в блендер. Туди ж додаємо очищений зубчик часнику, плавлений сир, сіль, олію та горіхи. Усі подрібнюємо до однорідного стану. Отриманий паштет намазуємо на підсушені на сковороді шматочки хліба, за бажанням прикрашаємо тоненькими шматочками солоного огірка. Зберігати його можна у холодильнику до 4 днів.

Рекомендуємо також приготувати намазку з копченого сиру за рецептом "Телеграфа". Вона вийде настільки смачною, що завжди буде в холодильнику.