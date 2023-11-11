Незвичайний паштет із банки квасолі: такого не спробуєте навіть у ресторані
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Навіть м’ясоїди не здогадаються про підміну
Намазка — це чудовий спосіб вгамувати голод і урізноманітнити святковий стіл. Ми готуємо їх з м’яса та печінки, з риби та овочів – рецептів цієї фантастичної страви неймовірна кількість.
Сьогодні разом із "Главредом" ми приготуємо незвичайну намазку з консервованої квасолі. Ніхто не здогадається, що в цьому смачному та простому у приготуванні паштеті немає ні грама м’яса. Спробуйте — і вам сподобається!
Як приготувати паштет із консервованої квасолі
Інгредієнти:
- квасоля червона консервована — 1 банка (250 гр)
- яйця — 2 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- горіхи — 20 г;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- сіль, перець, часник — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- З консервованої квасолі зливаємо всю рідину, відправляємо у чашу блендера.
- Яйця відварюємо круто, чистимо і також відправляємо в блендер.
- Туди ж додаємо очищений зубчик часнику, плавлений сир, сіль, олію та горіхи. Усі подрібнюємо до однорідного стану.
- Отриманий паштет намазуємо на підсушені на сковороді шматочки хліба, за бажанням прикрашаємо тоненькими шматочками солоного огірка. Зберігати його можна у холодильнику до 4 днів.
Рекомендуємо також приготувати намазку з копченого сиру за рецептом "Телеграфа". Вона вийде настільки смачною, що завжди буде в холодильнику.