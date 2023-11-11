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Всі нарізали — і готове: фантастичний салат із простої пекінки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий салат буде доречним і на святковому столі, і на сімейній вечері.
Такий салат буде доречним і на святковому столі, і на сімейній вечері.. Фото babusyni-retsepty

Ви приготуєте таку страву, поки гості миють руки

Важко собі уявити кухню без найрізноманітніших салатів. Приготувати таку смачну та ситну страву дуже легко – потрібно просто нарізати всі інгредієнти, додати заправку та подавати на стіл.

Кулінари придумали безліч рецептів салатів, і "Бабусині рецепти" діляться одним з них. Для його приготування вам знадобляться найпростіші продукти з холодильника та 10 хвилин. Побачите – ваших близьких та друзів за вуха не відтягнути від цієї страви.

Як приготувати салат із пекінської капусти

Інгредієнти:

  • капуста пекінська – 500 г;
  • петрушка – 0,5 пучка;
  • огірок – 1 шт.;
  • сир – 150 г;
  • шинка (варене куряче філе) – 150 г;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Пекінську капусту нарізаємо соломкою та висипаємо в миску.
  2. Шинку нарізаємо соломкою. Якщо ви використовуєте варене куряче філе, поділіть його на волокна. Перекладіть у миску з капустою.
  3. Свіжі огірки також нарізаємо соломкою та перекладаємо в інші інгредієнти.
  4. На великій тертці натираємо сир і додаємо салат. Туди ж відправляємо нарізану зелень.
  5. Для приготування соусу сметану змішуємо з гірчицею, солимо, додаємо чорний перець і додаємо в салат.

Рекомендуємо також приготувати незвичайний салат із макаронами за рецептом "Телеграфа". Ця дивовижна страва сподобається всім.

Теги:
#Рецепт #Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома