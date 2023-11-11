Всі нарізали — і готове: фантастичний салат із простої пекінки

Ви приготуєте таку страву, поки гості миють руки

Важко собі уявити кухню без найрізноманітніших салатів. Приготувати таку смачну та ситну страву дуже легко – потрібно просто нарізати всі інгредієнти, додати заправку та подавати на стіл.

Кулінари придумали безліч рецептів салатів, і "Бабусині рецепти" діляться одним з них. Для його приготування вам знадобляться найпростіші продукти з холодильника та 10 хвилин. Побачите – ваших близьких та друзів за вуха не відтягнути від цієї страви.

Як приготувати салат із пекінської капусти

Інгредієнти:

капуста пекінська – 500 г;

петрушка – 0,5 пучка;

огірок – 1 шт.;

сир – 150 г;

шинка (варене куряче філе) – 150 г;

сметана – 2-3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Пекінську капусту нарізаємо соломкою та висипаємо в миску. Шинку нарізаємо соломкою. Якщо ви використовуєте варене куряче філе, поділіть його на волокна. Перекладіть у миску з капустою. Свіжі огірки також нарізаємо соломкою та перекладаємо в інші інгредієнти. На великій тертці натираємо сир і додаємо салат. Туди ж відправляємо нарізану зелень. Для приготування соусу сметану змішуємо з гірчицею, солимо, додаємо чорний перець і додаємо в салат.

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