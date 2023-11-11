Всі нарізали — і готове: фантастичний салат із простої пекінки
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Ви приготуєте таку страву, поки гості миють руки
Важко собі уявити кухню без найрізноманітніших салатів. Приготувати таку смачну та ситну страву дуже легко – потрібно просто нарізати всі інгредієнти, додати заправку та подавати на стіл.
Кулінари придумали безліч рецептів салатів, і "Бабусині рецепти" діляться одним з них. Для його приготування вам знадобляться найпростіші продукти з холодильника та 10 хвилин. Побачите – ваших близьких та друзів за вуха не відтягнути від цієї страви.
Як приготувати салат із пекінської капусти
Інгредієнти:
- капуста пекінська – 500 г;
- петрушка – 0,5 пучка;
- огірок – 1 шт.;
- сир – 150 г;
- шинка (варене куряче філе) – 150 г;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту нарізаємо соломкою та висипаємо в миску.
- Шинку нарізаємо соломкою. Якщо ви використовуєте варене куряче філе, поділіть його на волокна. Перекладіть у миску з капустою.
- Свіжі огірки також нарізаємо соломкою та перекладаємо в інші інгредієнти.
- На великій тертці натираємо сир і додаємо салат. Туди ж відправляємо нарізану зелень.
- Для приготування соусу сметану змішуємо з гірчицею, солимо, додаємо чорний перець і додаємо в салат.
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