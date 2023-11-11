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Цим штруделем люблять поласувати в Австрії: рецепт, якому понад 200 років

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий штрудель просто розтане в роті.
Такий штрудель просто розтане в роті.. Фото shuba.life

Ви полюбите випічку за ніжне тісто і приголомшливу начинку

Австрійська кухня відома своєю вишуканістю і її символ — неймовірний штрудель. Це десерт із тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук та горіхів до інших фруктів.

Дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів, адже популярним він став у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів. Саме штрудель за давнім рецептом разом зі Smachnonews ми сьогодні готуватимемо. у вас вийде неймовірна випічка з хрусткою скоринкою, ніжним тістом та солодкою випічкою.

Як приготувати штрудель з яблуками та горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 250 грамів борошна;
  • 30 г вершкового масла шматочком + 100 г розтопленого масла;
  • 90 мілілітрів води;
  • дрібка солі;
  • 1 кілограм яблук;
  • 100 грамів родзинок (можна курагу);
  • 50 грамів будь-яких горіхів;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 – 2 ч. л. кориці;
  • 5 ст. л. панірувальних сухарів;
  • цукрова пудра для посипання.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіюємо в миску, додаємо нарізане шматочками олію, яйце, воду, сіль. Швидко замішуємо тісто, загортаємо в алюмінієву фольгу та охолодіть у холодильнику на 1 годину.
  2. Яблука миємо, чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими скибочками.
  3. У великій мисці змішуємо горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю і половину розтопленого масла.
  4. Охолоджене тісто розкочуємо в тонкий довгастий коржик, змащуємо іншими розтопленими вершковими маслами.
  5. На один край тіста кладемо фрукти, акуратно згортаємо і викладаємо на лист, застелений папером для випічки.
  6. Штрудель ставимо у розігріту до 190 градусів духовку і випікаємо 60 хвилин до золотистого кольору. При подачі готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.

А щоб штрудель довго не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь ним довгий час!

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#Рецепт #Штрудель #Готуємо вдома