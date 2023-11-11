Цим штруделем люблять поласувати в Австрії: рецепт, якому понад 200 років
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Ви полюбите випічку за ніжне тісто і приголомшливу начинку
Австрійська кухня відома своєю вишуканістю і її символ — неймовірний штрудель. Це десерт із тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук та горіхів до інших фруктів.
Дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів, адже популярним він став у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів. Саме штрудель за давнім рецептом разом зі Smachnonews ми сьогодні готуватимемо. у вас вийде неймовірна випічка з хрусткою скоринкою, ніжним тістом та солодкою випічкою.
Як приготувати штрудель з яблуками та горіхами
Інгредієнти на 6 порцій:
- 250 грамів борошна;
- 30 г вершкового масла шматочком + 100 г розтопленого масла;
- 90 мілілітрів води;
- дрібка солі;
- 1 кілограм яблук;
- 100 грамів родзинок (можна курагу);
- 50 грамів будь-яких горіхів;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1 – 2 ч. л. кориці;
- 5 ст. л. панірувальних сухарів;
- цукрова пудра для посипання.
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо в миску, додаємо нарізане шматочками олію, яйце, воду, сіль. Швидко замішуємо тісто, загортаємо в алюмінієву фольгу та охолодіть у холодильнику на 1 годину.
- Яблука миємо, чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими скибочками.
- У великій мисці змішуємо горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю і половину розтопленого масла.
- Охолоджене тісто розкочуємо в тонкий довгастий коржик, змащуємо іншими розтопленими вершковими маслами.
- На один край тіста кладемо фрукти, акуратно згортаємо і викладаємо на лист, застелений папером для випічки.
- Штрудель ставимо у розігріту до 190 градусів духовку і випікаємо 60 хвилин до золотистого кольору. При подачі готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.
А щоб штрудель довго не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь ним довгий час!