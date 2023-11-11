Цим штруделем люблять поласувати в Австрії: рецепт, якому понад 200 років

Ви полюбите випічку за ніжне тісто і приголомшливу начинку

Австрійська кухня відома своєю вишуканістю і її символ — неймовірний штрудель. Це десерт із тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук та горіхів до інших фруктів.

Дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів, адже популярним він став у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів. Саме штрудель за давнім рецептом разом зі Smachnonews ми сьогодні готуватимемо. у вас вийде неймовірна випічка з хрусткою скоринкою, ніжним тістом та солодкою випічкою.

Як приготувати штрудель з яблуками та горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

250 грамів борошна;

30 г вершкового масла шматочком + 100 г розтопленого масла;

90 мілілітрів води;

дрібка солі;

1 кілограм яблук;

100 грамів родзинок (можна курагу);

50 грамів будь-яких горіхів;

2 ст. л. цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

1 – 2 ч. л. кориці;

5 ст. л. панірувальних сухарів;

цукрова пудра для посипання.

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо в миску, додаємо нарізане шматочками олію, яйце, воду, сіль. Швидко замішуємо тісто, загортаємо в алюмінієву фольгу та охолодіть у холодильнику на 1 годину. Яблука миємо, чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими скибочками. У великій мисці змішуємо горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю і половину розтопленого масла. Охолоджене тісто розкочуємо в тонкий довгастий коржик, змащуємо іншими розтопленими вершковими маслами. На один край тіста кладемо фрукти, акуратно згортаємо і викладаємо на лист, застелений папером для випічки. Штрудель ставимо у розігріту до 190 градусів духовку і випікаємо 60 хвилин до золотистого кольору. При подачі готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.

А щоб штрудель довго не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь ним довгий час!