Пишні та ніжні кекси з ягодами: три простих поетапних рецепти

Свіжі та ароматні кекси завжди відмінно підходять до чаю. Їх готують з родзинками, ягодами, фруктами, маком. Ми пропонуємо прості рецепти пишних кексів з ягодами, які зможе зробити кожен.

Пишні кекси з ягодами

Інгредієнти:

Розпушувач - 12 г;

Дрібка солі;

Ванільний цукор - 1/2 ч.л;

Борошно - 380 г;

Вершкове масло - 80 г;

Молоко - 140 мл;

Цукор - 220 г;

Яйця - 2 шт.;

Рослинна олія - 80 г;

Ягоди - 100 г.

Приготування:

У глибокому посуді змішати борошно, розпушувач і сіль.

В іншому посуді збити міксером вершкове масло (кімнатної температури) з цукром до однорідної консистенції. Додати яйця, тепле молоко, рослинну олію і перемішати. Туди ж додати суміш борошна, солі й розпушувача і перемішати до однорідності. Тісто має дійти до консистенції сметани.

Додати улюблені ягоди (можна заморожені) і обережно перемішати.

Тісто викласти в формочки для кексів і випікати при 180 градусах орієнтовно 30 хвилин (до рум'янцю).

Кекси з вишнею

Інгредієнти:

Яйця - 2 шт.;

Вершкове масло - 50 г;

Цукор - 80 г;

Розпушувач - 1 ч.л;

Молоко - 100 мл;

Пшеничне борошно - 180 г;

Вишня або інші ягоди - 100-150 г.

Приготування:

Цукор і м'яке вершкове масло (кімнатної температури) розтерти, додати яйця і збити (краще міксером).

Потім влити молоко і розмішати до однорідності.

Просіяти борошно й розпушувач (повинна бути консистенція густої сметани).

В кінці додати ягоди (можна використовувати заморожені) і знову перемішати.

Викласти тісто в паперові або силіконові форми й пекти 20 хвилин при 180 градусах (до рум'янцю).

Шоколадні кекси з ягодами

Інгредієнти:

Яйця - 1 шт.;

Чорний шоколад - 50 г;

Цукор - 75 г;

Кефір - 100 мл;

Розпушувач - 0,5 ч.л;

Вершкове масло - 50 г;

Борошно - 120 г;

Ягоди - 60 г;

Какао - 20 м

Приготування:

За допомогою міксера збити до густої й пишної піни яйце і цукор. В окрему миску просіяти борошно, какао, розпушувач.

Шоколад нарізати дрібними шматочками. Вершкове масло розтопити в мікрохвильовці імпульсами та охолодити до кімнатної температури.

У збиті яйця влити охолоджене масло і трохи перемішати віночком або виделкою. Туди ж додати кефір (бажано, кімнатної температури) і знову збовтати. Після цього можна додавати сухі інгредієнти та обов'язково перемішати.

В кінці висипати шоколад і ягоди й дуже акуратно вимішати. Випікати 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.