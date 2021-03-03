Пишні та ніжні кекси з ягодами: три простих поетапних рецепти

Свіжі та ароматні кекси завжди відмінно підходять до чаю. Їх готують з родзинками, ягодами, фруктами, маком. Ми пропонуємо прості рецепти пишних кексів з ягодами, які зможе зробити кожен.
Інгредієнти:
Приготування:
У глибокому посуді змішати борошно, розпушувач і сіль.
В іншому посуді збити міксером вершкове масло (кімнатної температури) з цукром до однорідної консистенції. Додати яйця, тепле молоко, рослинну олію і перемішати. Туди ж додати суміш борошна, солі й розпушувача і перемішати до однорідності. Тісто має дійти до консистенції сметани.
Додати улюблені ягоди (можна заморожені) і обережно перемішати.
Тісто викласти в формочки для кексів і випікати при 180 градусах орієнтовно 30 хвилин (до рум'янцю).
Інгредієнти:
Приготування:
Цукор і м'яке вершкове масло (кімнатної температури) розтерти, додати яйця і збити (краще міксером).
Потім влити молоко і розмішати до однорідності.
Просіяти борошно й розпушувач (повинна бути консистенція густої сметани).
В кінці додати ягоди (можна використовувати заморожені) і знову перемішати.
Викласти тісто в паперові або силіконові форми й пекти 20 хвилин при 180 градусах (до рум'янцю).
Інгредієнти:
Приготування:
За допомогою міксера збити до густої й пишної піни яйце і цукор. В окрему миску просіяти борошно, какао, розпушувач.
Шоколад нарізати дрібними шматочками. Вершкове масло розтопити в мікрохвильовці імпульсами та охолодити до кімнатної температури.
У збиті яйця влити охолоджене масло і трохи перемішати віночком або виделкою. Туди ж додати кефір (бажано, кімнатної температури) і знову збовтати. Після цього можна додавати сухі інгредієнти та обов'язково перемішати.
В кінці висипати шоколад і ягоди й дуже акуратно вимішати. Випікати 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.