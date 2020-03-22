В Росії збільшилась кількість інфікованих вірусом COVID-19

В країні зареєстровано 367 випадків інфікування коронавірусом, повідомляється, що серед інфікованих є іноземці.

В Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 367 випадків. Про це повідомляє видання "Комерсант".

"Число офіційно зареєстрованих діагнозів коронавирусної інфекції в Росії за добу збільшилася на 61, до 367 випадків, повідомляє оперативний штаб з попередження поширення вірусу. Більшість нових випадків припадає на Москву - 54 випадки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед захворілих на коронавірус в Росії є іноземці.

"Всього на цей момент в столиці зареєстровано 191 випадок захворювання. По одному випадку в Новгородській, Архангельській, Брянській областях, по два - в Удмуртії і Кіровській області", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під медичним наглядом з січня в Росії перебувало 104 577 осіб. Станом на 20 березня під контролем залишаються 52 747 осіб.