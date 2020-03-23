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Хвора на коронавірус інфекціоніст лікувала людей в Росії

Хвора на коронавірус інфекціоніст лікувала людей в Росії
16:14 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНН

Жінку судитимуть через халатність та приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людей".

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно головного позаштатного інфекціоніста МОЗ Ставропольського краю, професора місцевого медичного університету Ірини Саннікової, повідомляє агентство ТАСС.

Вона розслідується за статтями "Халатність" і "Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людей".

Саннікову підозрюють в порушенні умов самоізоляції після повернення з Європи. З 6 по 9 березня вона їздила до Іспанії, про що не повідомляла своєму керівництву, пишуть ЗМІ. Коли вона повернулася в Росію, то продовжила ходити на роботу, хоча повинна була провести два тижні в самоізоляції. За даними СК, замість цього лікар вела "звичайний спосіб життя — читала лекції в університеті, брала участь в конференції, відвідувала інші установи і відомства".

17 березня Ірину Саннікова госпіталізували. Медики діагностували у неї коронавірусну інфекцію COVID-19. Губернатор Ставропілля Володимир Владіміров повідомив 21 березня, що пацієнтка перебуває в задовільному стані. Всіх, хто контактував з хворою жінкою, після обстеження відправили на самоізоляцію.

Експрес-тести виявили можливу наявність вірусу у 11 колег Саннікової, пише "Коммерсант". Їх аналізи направили на перевірку в лабораторію "Вектор" в Новосибірську.

"Я винна", — заявила Ірина Саннікова 21 березня виданню "Підйом" після того, як про її випадок повідомили ЗМІ. Говорячи про свій стан, вона сказала: "Мені погано". У Саннікова, за даними ЗМІ, двостороння пневмонія, через що вона іноді використовує кисневу маску.

Офіційні цифри по коронавірусу в Росії потрібно множити мінімум на 100

Ірина Саннікова — доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії Ставропольського державного медичного університету. Працює у вузі з 1993 року. У 2005 році її удостоїли звання “Заслужений лікар Росії”.

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РФ, Инфекция, Пандемия, Росія, Коронавірус, Covid-19.
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