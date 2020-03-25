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У РФ коронавірусом заразились понад 650 осіб

У РФ коронавірусом заразились понад 650 осіб
12:29 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Російська влада заявляє про шість нових випадків в окупованому нею Криму, відтак на півострові - 7 випадків коронавірусу.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 в Росії за минулу добу зросла на 157 - до 651. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову.

«У Росії на сьогоднішній день 658 хворих у 55 регіонах країни. Видужали 29 осіб. Під наглядом в рамках самоізоляції перебувають 112 тисяч осіб», - сказала Голікова на засіданні президії координаційної ради з питання боротьби з розповсюдженням коронавірусу в середу.

Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії зріс майже втричі - до 157 (з 50-60 випадків). Зі 157 нових випадків 120 зафіксовані в Москві, йдеться у повідомленні оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Шість нових випадків зареєстровано в Московській області, по чотири випадки - у Псковській області і Краснодарському краї, по три - в Республіці Саха (Якутія) і Оренбурзькій області, по два випадки - в Тульській області, Республіці Комі, Кабардино-Балкарській Республіці та Пермському краї. По одному новому випадку - в Брянській, Архангельській і Калінінградській, Ростовській, Нижньогородській, Пензенській і Челябінській областях, а також у Ставропольському краї.

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Повідомляється, що, за даними епідеміологічного розслідування, встановлено, що громадяни в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавірусної інфекції. Всі госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

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Вирус, Росія, Хвороба, Коронавірус.
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