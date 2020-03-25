Путін вперше звернеться до громадян через пандемію коронавірусу

Рішення про необхідність зверненя Путіна до громадян було прийнято після наради оперштабу по боротьбі з коронавірусом.

Президент Росії Володимир Путін в найближчі години виступить зі зверненням до громадян. Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, звернення буде транслюватися по центральних каналах, пишуть російські федеральні ЗМІ.

Пєсков пояснив, що рішення про необхідність такого звернення було прийнято після наради оперштабу по боротьбі з коронавірусом, яка пройшла 24 березня і відвідування Путіним лікарні в Комунарці, де лікуються хворі COVID-19.

У Росії з початку пандемії коронавірусу зафіксовані 658 випадків захворювання, одужали 29 осіб.

Раніше ЗМІ повідомляли, зокрема видання Meduza, що Путін планує виступити зі зверненням до нації, під час якого буде оголошено про перенесення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації.