Росія закриває кордон через коронавірус

Виключення зроблено для персон, які постійно проживають на території ОРДЛО України, мають паспорт громадянина РФ.

Прем'єр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження уряду РФ про тимчасове обмеження руху через державний кордон Росії з 00:00 30 березня. Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду РФ.

Обмеження стосуються руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові й змішані пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського державного кордону.

Дані обмеження не поширюватимуться на дипломатів і прирівняних до них чиновників, а також на росіян, які є водіями вантажівок міжнародного автосполучення, на членів екіпажів річкових суден, бригади міжнародного залізничного сполучення. Також під обмеження не потрапляють члени офіційних делегацій, кур'єри дипломатичних зв'язків і фельд'єгерської служби, наділені відповідними підтверджуючими документами.

Не накладатиметься обмеження й на громадян в разі виїзду з РФ у зв'язку зі смертю близького родича (на руках повинні бути копія свідоцтва або довідка про смерть, а також документ, що підтверджує ступінь споріднення).

Ще один виняток - це громадяни РФ, які мешкають в Калінінградській області і прямують транзитом на основну територію Росії або назад (в паспорті повинна бути відмітка про реєстрацію в Калінінградській області).

Обмеження не поширюються на іноземців, які підпадають під категорії дипломатичних працівників, міжнародних перевізників, дипкур'єрів і так далі.

За офіційними даними, в Росії коронавірусом заразилися 1245 чоловік, 49 одужали, шестеро померли. Ще 19 людей хворих в окупованому Росією Криму.

Щоб зупинити поширення коронавірусу, влада Росії раніше закрила в'їзд для іноземців, скасувала міжнародне авіасполучення і оголосила вихідний тиждень з 30 березня до 5 квітня.

За непідтвердженою інформацією, уряд також розглядає можливість зупинити авіа- та залізничні пасажирські перевезення всередині країни.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі (з початку пандемії) становить 605 262. Ці випадки зафіксовані в 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована в США (104 256 випадків), Італії (86 500) і КНР (81 394).