Росія закриває кордон через коронавірус

Прем'єр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження уряду РФ про тимчасове обмеження руху через державний кордон Росії з 00:00 30 березня. Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду РФ.
Обмеження стосуються руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові й змішані пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського державного кордону.
Дані обмеження не поширюватимуться на дипломатів і прирівняних до них чиновників, а також на росіян, які є водіями вантажівок міжнародного автосполучення, на членів екіпажів річкових суден, бригади міжнародного залізничного сполучення. Також під обмеження не потрапляють члени офіційних делегацій, кур'єри дипломатичних зв'язків і фельд'єгерської служби, наділені відповідними підтверджуючими документами.
Не накладатиметься обмеження й на громадян в разі виїзду з РФ у зв'язку зі смертю близького родича (на руках повинні бути копія свідоцтва або довідка про смерть, а також документ, що підтверджує ступінь споріднення).
Ще один виняток - це громадяни РФ, які мешкають в Калінінградській області і прямують транзитом на основну територію Росії або назад (в паспорті повинна бути відмітка про реєстрацію в Калінінградській області).
Обмеження не поширюються на іноземців, які підпадають під категорії дипломатичних працівників, міжнародних перевізників, дипкур'єрів і так далі.
За офіційними даними, в Росії коронавірусом заразилися 1245 чоловік, 49 одужали, шестеро померли. Ще 19 людей хворих в окупованому Росією Криму.
Щоб зупинити поширення коронавірусу, влада Росії раніше закрила в'їзд для іноземців, скасувала міжнародне авіасполучення і оголосила вихідний тиждень з 30 березня до 5 квітня.
За непідтвердженою інформацією, уряд також розглядає можливість зупинити авіа- та залізничні пасажирські перевезення всередині країни.
Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі (з початку пандемії) становить 605 262. Ці випадки зафіксовані в 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.
Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована в США (104 256 випадків), Італії (86 500) і КНР (81 394).