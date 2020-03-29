За останню добу кількість інфікованих коронавірусом в Росії зросла до 1534 осіб

За добу в Росії лабораторно підтверджено 270 нових випадків коронавірусу, також повідомляється про 4 смерті від інфекції.

Кількість заражених новою коронавирусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 270 осіб і зараз становить 1534 особи: зараження виявлені у 65 регіонах. Видужало на даний момент 64 людини, вісім чоловік померло.

Про це повідомили журналістам у неділю в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавирусної інфекції, ТАСС.

"У Російській Федерації на сьогоднішній день зареєстровано 1534 випадки (COVID-19 - ред.). За останню добу виписано через одужання 15 осіб. За весь період виписано 64 особи. За добу зафіксовано чотири летальні випадки. Загальна кількість летальних випадків за весь період у Росії - вісім", - йдеться у повідомленні штабу.

Відзначається, що за добу зафіксовано чотири летальні випадки: два в Москві,один в Оренбурзькій області і один в Санкт-Петербурзі.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 270, вони виявлені у 26 регіонах.