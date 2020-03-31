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У Білорусі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Білорусі зафіксували першу смерть від коронавірусу
13:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Заслужений артист Республіки Білорусь Віктор Дашкевич не переніс захворювання коронавірусу - це перша офіційно зареєстрована в Білорусі смерть від COVID-19.

Вітебську помер артист Республіки Білорусь Віктор Дашкевич з підтвердженим коронавірусом.

Факт смерті чоловіка TUT.BY підтвердила його донька Вікторія.

"У Вітебську помер хворий з підтвердженим коронавірусом. Йдеться про 75-річного актора Коласовського театру, заслуженого артиста Республіки Білорусь Віктора Дашкевича", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у нього і його дружини було запалення легень, цей діагноз їм поставили в поліклініці. Чоловіка і жінку відправили на госпіталізацію в тубдиспансер. Однак він був переповнений, подружжю виписали антибіотики і відпустили додому.

Вдома у актора була температура. Черговий лікар сказала, що потрібно негайно їхати до лікарні.

Подружжя поклали в різні палати в шкірвендиспансері. Взяли тести на коронавірус, але сказали, що результати негативні.

Разом з актором знаходився чоловік, якого пізніше забрали з лікарні. Чому і куди - ніхто не сказав. Потім він лежав з іншими трьома чоловіками.

24 березня актору стало гірше, і його перевели до закладу охорони здоров'я "Вітебський обласний клінічний спеціалізований центр". Там взяли новий аналіз на коронавірус. 26 березня стало відомо, що результат позитивний.

Дружину актора виписали 26 березня, вона на 14-денному карантині.

А її чоловік був у реанімації, на апараті ШВЛ. За кордон актор не їздив.

Вчора Міністерство охорони здоров'я Білорусі опублікувало свіжі дані про поширення інфекції в країні: загалом зафіксовано 152 випадки коронавірусу, одужали 47 осіб.

Як повідомлялося, в Білорусі не запроваджено жодних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу - карантину немає, кордони відкриті. Реакцію Білорусі на пандемію Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає адекватною, тоді як "світ з глузду з'їхав від коронавірусу або, можливо, від цих усіх міркувань з приводу коронавірусу".

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Білорусь, Covid-19, Коронаврус.
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