У МЗС стурбовані ескалацією конфлікту на Донбасі з зв'язку з пандемією Covid-19

МЗС поділяє стурбованість французьких та німецьких партнерів щодо відсутності прогресу у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо ситуації на Донбасі на фоні пандемії коронавірусу, передає УНН.

Так, у МЗС зазначили, що заява Німеччини та Франції була оприлюднена 30 березня.

"Саме у цей день на Донбасі від російських обстрілів загинув ще один захисник України, а троє інших були поранені. Така активність російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про те, що глобальну загрозу коронавірусу вони сприймають, як сприятливий час для ескалації. Разом з нашими партнерами по "нормандському формату" - ФРН та Францією - ми закликаємо РФ, як сторону міжнародного збройного конфлікту, негайно виконати свої безпекові зобов'язання за "мінськими домовленостями", зокрема забезпечити стале припинення вогню на Донбасі", - наголосили дипломати.

У міністерстві підкреслили, що розглядають цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН.

"Україна вже привертала увагу міжнародної спільноти до критичної неспроможності протидіяти поширенню коронавірусу на окупованих територіях. В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві мешканці опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії", - підкреслюють в МЗС.

Дипломати наголосили, що РФ повинна забезпечити повний і безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України, у тому числі до ділянки українсько-російського державного кордону.

"Замість показних і розрахованих на відбілювання власної репутації дій, Росія мала б здійснити крок, здатний по-справжньому допомогти міжнародній боротьбі зі смертельним вірусом, - припинити агресію проти України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції відреагували на чергове перешкоджання роботі спостерігачів ОБСЄ з боку бойовиків на окупованому Донбасі.