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П'ятниця, 10.04.2020
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Собянін заявив, що COVID-19 у Москві "лише набирає оберти"

Собянін заявив, що COVID-19 у Москві "лише набирає оберти"
18:11 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Ситуація з коронавірусом в Москві стає “все більш проблемною” і “набирає обертів”.

Про це попередив мер російської столиці Сергій Собянін, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

У зв’язку з цим, за словами градоначальника, тепер “в боротьбу (з коронавірусом) вступає і поліклінічна мережа”. Він зазначив, що всі міські клініки, в яких є комп’ютерна томографія (КТ), почнуть займатися діагностикою пацієнтів з коронавірусом і надавати їм медичну допомогу амбулаторно.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я Росії перебуває у стресовому стані за коштами захисту та апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив глава відомства Михайло Мурашко. Він також зазначив, що в Росії є понад 94 тисяч ліжок для надання медичної допомоги в інфекційних відділеннях.

Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 6 тисяч

Всього в Росії зафіксовано 11 917 випадків коронавірусу в 82 регіонах, з початку епідемії померли 94 осіб, видужали 795. Найбільше інфікованих в Москві - 7 822.

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Все по темі:

Москва, Коронавірус, Covid-19, ШВЛ, Сергій Собянін, Міністерство охорони здоров’я Росії.
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