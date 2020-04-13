COVID-19 у РФ: інфіковані 18 тисяч осіб, 148 людей - померли

Напередодні приріст склав 2 186 випадків. Загальна кількість інфікованих досягла 18 328 чоловік.

За останню добу в 62 російських регіонах виявлені 2 558 нових випадків зараження вірусом COVID-19, повідомили в оперативному штабі по боротьбі з пандемією, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

"Всього в країні зареєстровано 18 328 хворих в 82 регіонах, а кількість видужалих пацієнтів збільшилася до 1470 чоловік. Також за добу зафіксовано 18 летальних випадків: 10 в Москві, 3 в Нижегородській області, 2 в Чеченській республіці, 1 в Московській області, 1 в Мурманської області, 1 в Республіці Північна Осетія. За весь період в Росії від коронавірусу померло 148 осіб", - вказано у повідомленні.

Статистика COVID-19 у РФ станом на сьогодні

Варто зазначити, що російські відомства включають у статистику окуповані українські АР Крим та Севастополь.