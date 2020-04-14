Кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до 21 тисячі осіб

Напередодні приріст склав 2 558 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 21 102 особи.

У Росії за останню добу зареєстровано 2 774 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 51 регіоні, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

“За останню добу в Росії підтверджені 2774 випадки нової коронавірусної інфекції в 51 регіоні, при цьому виписано по одужанню 224 людини. Всього в країні зареєстровано 21 102 хворих в 82 регіонах, а кількість видужалих пацієнтів збільшилася до 1694 осіб. Також за добу зафіксовано 22 летальних випадки: 13 в Москві, 5 в Московській області, 2 в Республіці Башкортостан, 1 у Володимирській області, 1 у Воронезькій області. За весь період в Росії від коронавірусу померло 170 осіб”, — вказано у повідомленні.

Статистика COVID-19 у РФ станом на сьогодні.

Варто зазначити, що російські відомства включають у статистику окуповані українські АР Крим та Севастополь: