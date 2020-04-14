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Столтенберг: Росія не зверталася до НАТО по допомогу в боротьбі з COVID-19

Столтенберг: Росія не зверталася до НАТО по допомогу в боротьбі з COVID-19
15:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Загалом до ЄКЦ НАТО за допомогою у боротьбі з коронавірусом з початку пандемії звернулися п'ять країн-союзниць та п'ять країн-партнерів.

Російська Федерація, як і інші країни світу, потерпає від глобальної пандемії коронавірусу, але вона не зверталася до НАТО по допомогу у боротьбі з COVID-19, тому Альянс наразі концентрує увагу на наданні підтримки країнам-союзницям. Про це у вівторок під час онлайн пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що має відбутися завтра, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ситуація в Росії нагадує нам той факт, що це (COVID-19) дійсно глобальна криза. Країни по усьому світу уражені, це є спільним викликом, який ми маємо вирішувати разом. Я вітаю зусилля країн по усьому світові, включаючи союзників по НАТО, щоб мобілізувати ресурси для такої глобальної відповіді, включаючи роботу з ВООЗ, яка організовує та координує такі міжнародні зусилля. Наразі не було запитів по допомогу від Росії, тож ми зараз фокусуємося на тому, яким чином координувати та мобілізувати підтримку для союзників по НАТО", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів, чи має НАТО або якась з країн-союзниць намір допомогти Росії у боротьбі з коронавірусом.

Як вже повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО під час телеконференції два тижні тому, доручили верховному головнокомандувачу ОЗС НАТО в Європі американському генералу Тоду Волтерсу (Tod Daniel Wolters) координацію зусиль країн-союзниць у боротьбі з пандемією, у тому числі з використання військової інфраструктури для допомоги цивільним організаціям у стримувані інфекції, у наданні спроможностей стратегічних авіаперевезень та медичної евакуації.

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Загалом до ЄКЦ НАТО (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи) за допомогою у боротьбі з коронавірусом з початку пандемії звернулися п'ять країн-союзниць: Північна Македонія, Албанія, Італія, Іспанія і Чорногорія, а також п'ять країн-партнерів – Україна, Грузія, Молдова, Боснія і Герцеговина та Колумбія.

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НАТО, Столтенберг, Росія, Коронавірус.
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