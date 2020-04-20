Коронавірус у Росії: 43 тисячі осіб інфіковані COVID-19

Загалом в Росії виявлено майже 43 тисячі випадків захворювання. За цим показником Росія посідає десяте місце у світі.

У Москві 19 квітня померли ще 28 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією.



Про це повідомляє Meduza.io.

"Вік пацієнтів - від 44 до 98 років. Більшість з них мали супутні захворювання, в тому числі гіпертонію, пієлонефрит, вада серця, цукровий діабет і хронічний бронхіт, повідомили в оперативному штабі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість загиблих від COVID-19 в Москві з початку поширення коронавірусу сягнула 204 осіб.

Загалом в Росії виявлено майже 43 тисячі випадків захворювання. За цим показником Росія посідає десяте місце у світі.

Кількість заражених у світі становить майже 2,5 мільйона осіб. Водночас із зареєстрованих у світі з 2,4 мільйона випадків зараження коронавірусом вилікувались майже 612 тисяч осіб.

Коронавірус виявився здатним витримувати високі температури. Деякі штами вірусу SARS-CoV-2 здатні вижити при температурі 60 градусів Цельсія протягом години.



