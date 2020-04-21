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Вівторок, 21.04.2020
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Кількість інфікованих COVID-19 у Російській Федерації перевищила 50 тисяч осіб

Кількість інфікованих COVID-19 у Російській Федерації перевищила 50 тисяч осіб
11:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Напередодні приріст склав 4 268 осіб. Загальна кількість тих, що заразилися досягла 52 763 осіб.

За останню добу в Росії зареєстровано 5 642 нових випадки захворювання коронавірусів в 78 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням на видання "Комерсант" і профільні канали в Telegram.

"За останню добу в Росії підтверджені 5642 випадку нової коронавирусной інфекції в 78 регіонах, з них 2567 (45,5%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 427 чоловік. Всього в країні зареєстровано 52 763 хворих в 85 регіонах, а число видужали пацієнтів збільшилася до 3873 осіб. Також за добу зафіксовано 51 летальний випадок: 29 в Москві, 4 в Республіці Інгушетія, 3 в Санкт-Петербурзі, 3 в Республіці Чувашія, 2 в Республіці Дагестан, 2 в Калузькій області, 1 в Тульській області, 1 в Ставропольському краї, 1 в Курської області, 1 у Воронезькій області, 1 в Липецькій області, 1 в Кабардино-Балкарії, 1 в Новосибірській області, 1 в Іркутській області ", - повідомили в штабі.

За весь період в Росії від коронавірусу померло 456 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ на сьогодні.

"За даними Росспоживнагляду, на сьогоднішній день проведено більше 2,14 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавируса. За останню добу проведено 89,2 тисячі тестів на коронавірус ", - відзначили в штабі.

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РФ, Статистика, Російська Федерація, Коронавірус, Інфіковані.
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