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Російська економіка щодня втрачає 100 млрд рублів через вплив коронавірусу

Російська економіка щодня втрачає 100 млрд рублів через вплив коронавірусу
07:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Станом на вечір 24 квітня у Росії за добу зафіксували близько 6 тис. нових випадків COVID-19.

Економіка Росії через коронавірусну кризу щодня втрачає 100 млрд рублів, заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков, передає УНН із посиланням на DW.

За прогнозами Решетнікова, дефіцит держбюджету РФ до кінця 2020 року складе до 5 відсотків ВВП. Влада Росії має намір покривати дефіцит за рахунок резервів і запозичень, при цьому зобов'язання перед громадянами будуть виконувати незалежно від цін на нафту, пообіцяв міністр.

Раніше Нацбанк України оцінив падіння ВВП у першому кварталі.

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Все по темі:

Экономика, Бюджет, ВВП, Карантин, Дефицит, Росія, Збитки, Вплив коронавірусу.
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