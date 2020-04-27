Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців
Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців
У Франції рекордне зростання кількості безробітніх
У Франції рекордне зростання кількості безробітніх
Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані
Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані
Що потрібно робити, щоб вільно заговорити англійською
Що потрібно робити, щоб вільно заговорити англійською

Спалив себе живцем: послушник лаври помер через позитивний тест на COVID-19

Спалив себе живцем: послушник лаври помер через позитивний тест на COVID-19
17:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

За словами очевидців, він облився легкозаймистою рідиною, стоячи на ґанку церкви.

У Росії послушник Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко спалив себе живцем, дізнавшись, що заразився коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.

Зазначається, що Пелипенко потрапив до лікарні з пневмонією ще 16 квітня. Незабаром він отримав підтверджений тест на COVID-19. Після цього, в ніч з 23 на 24 квітня Дмитро втік через вікно першого поверху лікарні, вирвавши москітну сітку.

Однак через кілька годин його знову привезли в лікарню, але вже з 90% опіків тіла. За словами очевидців, він облився легкозаймистою рідиною, стоячи на ґанку церкви – прямо на території лікарні.

Повідомляється, що Пелипенко незабаром помер.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Коронавірус, Троїце-Сергієвої лавра, Дмитро Пелипенко, Згорів живцем, Позитивний тест.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Голос країни 10 сезон 15 випуск: як пройшов фінал проєкту і хто переміг
02 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
03 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
04 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
05 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку &quot;Дія&quot;
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку "Дія"
У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками
У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками
В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію
В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся