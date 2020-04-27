Спалив себе живцем: послушник лаври помер через позитивний тест на COVID-19

За словами очевидців, він облився легкозаймистою рідиною, стоячи на ґанку церкви.

У Росії послушник Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко спалив себе живцем, дізнавшись, що заразився коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.

Зазначається, що Пелипенко потрапив до лікарні з пневмонією ще 16 квітня. Незабаром він отримав підтверджений тест на COVID-19. Після цього, в ніч з 23 на 24 квітня Дмитро втік через вікно першого поверху лікарні, вирвавши москітну сітку.

Однак через кілька годин його знову привезли в лікарню, але вже з 90% опіків тіла. За словами очевидців, він облився легкозаймистою рідиною, стоячи на ґанку церкви – прямо на території лікарні.

Повідомляється, що Пелипенко незабаром помер.



