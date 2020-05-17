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Росія посіла 2 місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

Росія посіла 2 місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом
11:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

За останню добу в Росії виявлено понад 9 тисяч нових випадків COVID-19, що вивело цю країну на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, за добу в Росії виявили 9 709 нових випадків COVID-19. Таким чином країна опинилася на другому місці за кількістю заражених, обігнавши Іспанію. Досі РФ була на 3 місці.

Загалом у Росії 281 752 випадки інфікування, з них 67 373 людини одужали.

Водночас офіційна кількість загиблих від коронавірусу в Росії залишається низькою (2 631 людина) у порівнянні з іншими європейськими країнами зі схожою кількістю хворих.

Лідером за кількістю інфікованих досі залишаються США. Там коронавірус виявили у 1 млн 507 тисячі 773 людей. На третьому місці - Іспанія з 276 505 підтвердженими інфікованими.

Загалом у світі 4 млн 733 тисячі 349 випадків COVID-19. Серед них 1 млн 817 тисячі 906 людей одужали та 313 384 людини померли.

В Україні з початку епідемії підтвердили 18 291 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - 433. Загалом 5 116 пацієнтів уже одужали та 514 - померли від ускладнень.

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Росія, Covid-19, Інфіковані, Друге місце в світі.
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