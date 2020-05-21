У Росії кількість інфікованих COVID-19 сягнула 317 тисяч осіб

Пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

У Росії за останню добу зареєстровано 8849 нових випадків зараження коронавірусом у 84 регіонах, повідомив оперативний штаб щодо ситуації з COVID-19.

Напередодні приріст склав 8764 людини. Загальна кількість інфікованих COVID-19 досягла 317 554.

“За останню добу в Росії виявлено 8849 хворих новою коронавірусною інфекцією у 84 регіонах, з них 3716 випадків (42,0%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 317 554 хворих у 85 регіонах”, — повідомили в оперативному штабі.

Також за добу зафіксовано 127 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 3099 осіб.

“За останню добу в Росії виписано з лікарень по одужанню від COVID-19 7289 чоловік. Всього в країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 92 861 осіб”, — відзначили в повідомленні.

Статистика COVID-19 в РФ, за станом на 21 травня 2020 року.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 7,8 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 262,8 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 21.05.2020 залишаються 277 тис. 317 осіб”, — додали там.