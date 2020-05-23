Скачать
Субота, 23.05.2020
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
SpaceX уперше за 9 років відправить астронавтів у космос з території США
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Легенда UFC викликав на бій Майка Тайсона
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Кількість випадків коронавірусу у Росії перевищила 335 тисяч

Кількість випадків коронавірусу у Росії перевищила 335 тисяч
13:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

У Російській Федерації за минулу добу зафіксували 9419 нових заражень коронавірусом, а всього в країні - 335 404 інфікованих.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, найбільше нових осіб, які заразилися за добу, зареєстровано в Москві (+3190 осіб), Підмосков'ї (+846), Петербурзі (+363), Ростовській (+353) і Нижегородській (+211) областях.

За добу в Росії від COVID-19 померли 139 осіб, із початку поширення інфекції в Росії - 3383 особи.

За день у країні від коронавірусу вилікувалися 8081 особа, а з початку епідемії - 107 671 особа.

Раніше низка російських і світових ЗМІ провели декілька розслідувань і розрахунків, які підтверджують маніпуляції Росії зі статистикою щодо COVID-19. У четвер Держдепартамент США оголосив про грант на $250 тис.за підготовку доповіді, яка викриває «дезінформації у сфері охорони здоров'я в Росії».

У Росії кількість інфікованих COVID-19 сягнула 317 тисяч осіб

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,318 млн, з них 340,2 тис. летальних, одужали 2,169 млн осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Коронавірус, Covid-19, Пондемія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
02 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
03 У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
04 Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
05 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Меган Маркл підготувала принцу Гаррі handmade сюрприз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся