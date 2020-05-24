У Росії за добу виявили близько 8600 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі оперативний штаб боротьби з коронавірусом в РФ, передає УНН.

У Росії загальне число випадків зараження коронавірусом з початку пандемії перевищило 344 тисячі: за добу захворіло на COVID-19 8599 осіб.

"За останню добу в Росії виявлено 8599 нових випадків коронавірусу у 84 регіонах. З них 43,9% - не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 153 летальні випадки. За добу в Росії повністю одужали 5363 людини", - йдеться у повідомленні.

Так, всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 344 481 випадок коронавірусу у 85 регіонах. За весь період зафіксовано 3541 летальний результат, одужали 113 299 людей.

Нагадаємо, що від коронавірусної інфекції в світі одужали понад 2,1 млн осіб.